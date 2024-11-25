他「改變吃飯順序」糖化血色素狂降37%！　專家大推曝原因

▲改變「進食順序」先吃蛋白質有助於穩定飯後血糖。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你相信「改變進食順序」能改變糖尿病病況嗎？營養學專家洪泰雄老師分享，友人藉由先吃肉類、魚類、蛋等蛋白質的用餐順序，竟成功地將糖化血色素從9%降至5.7%，降幅接近37%。他認為，可能原因與蛋白質能增加飽足感，其和脂肪比碳水化合物消化得慢，能降低葡萄糖快速進入血液，使胰島素負擔減輕，餐後血糖更加穩定。

洪泰雄在粉專發文指出，友人透過實施「蛋白質先吃」的飲食策略，將糖化血色素（HbA1c）從9%降到5.7%，連醫師都建議可以停藥，讓他忍不住直呼，「這是一個非常令人鼓舞的案例！」認為這種方式的確在某種情況對糖尿病管理有幫助，不過要注意其效果因人而異，且需要結合其他健康的生活習慣。

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提到為何「蛋白質先吃」有助降低血糖？洪泰雄說明，蛋白質和脂肪比碳水化合物消化得慢，當先吃蛋白質時，能減緩胃排空速度，降低葡萄糖快速進入血液的機會，當血糖波動減少，也能減輕胰島素的分泌負擔。再者，他提到，適量的高蛋白質飲食可能改善胰島素敏感性、幫助血糖控制，先吃蛋白質也有助於增加飽足感，能減少過多碳水化合物的攝取量。

▲富含纖維質的蔬菜放在蛋白質後面吃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

洪泰雄分享，蛋白質先吃的實施方式，第一步為攝取蛋白質，如肉類、魚類、蛋、豆腐及豆類等；接著再吃綠葉蔬菜、花椰菜、茄子等富含纖維的食物；最後是碳水化合物，如糙米、地瓜、藜麥等低升糖指數的全穀類。他補充，蛋白質的量約佔餐盤的25～30%，蔬菜應佔50%，碳水化合物則控制在20～25%。此外，也要保持三餐定時定量、避免暴飲暴食或長時間空腹。

雖然此策略讓友人的糖化血色素下降37%，不過洪泰雄認為，其中可能要搭配其他重要因素，包括減少精緻糖與澱粉、增加運動量，以及要有規律的生活作息。他也強調，並非所有糖尿病患者都能單靠「蛋白質先吃」達到顯著效果，需視個人胰島功能和代謝狀況，且高蛋白飲食若過量恐增腎臟負擔；另外也要定期監測血糖，避免血糖反彈。

洪泰雄表示，蛋白質先吃是種有效的餐前策略，能顯著地穩定血糖、改善胰島素敏感性，對於控制糖尿病有積極作用。但他也說，這種方法往往需要搭配運動、低碳水化合物飲食和良好的生活習慣，若有糖尿病患者想要嘗試，建議在醫師或營養師的指導下進行，確保飲食均衡且符合個人健康狀況。

▲女子的糖化血色素不只恢復正常，就連體重、三酸甘油酯數值也跟著下降。（示意圖／達志）

事實上，初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航在《小宇宙大爆發》節目中分享，曾有罹患糖尿病的女子在不斷加藥的過程中，體重一路飆升，從原本100公斤，一年內就上升至113公斤。她前來求診詢問是否能透過飲食調整改善糖尿病狀況，他認為也的確該從這方面著手。

魏士航表示，當時從以下4方法控制血糖，包括以211餐盤掌控食材比例，2份青菜、1份蛋白質和1份澱粉；再來，改變用餐順序，以水→肉→菜→飯→果的形式，提升飽足感也降低攝食量；另外，建議以原型食物為主，因為任何經過磨粉或糊化的食物，都會讓血糖快速上升；最後則是進食速度必須超過15分鐘、細嚼慢嚥，如此一來能達到飽足感又不會過量進食。