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高雄市爆入秋後「首例本土登革熱」　感染源不明！

▲▼北市大安區也出現登革熱病例。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署提醒，民眾要要主動落實「巡、倒、清、刷」。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市苓雅區50多歲男性，11月21日起出現發燒、腹瀉及腹痛等症狀就醫，經通報及採檢送驗後確診，並檢出登革病毒第二型。該例為入秋後高雄市首例本土登革熱，目前感染源不明，密切接觸者皆無症狀。疾管署也將針對本案檢體進行病毒基因定序，以釐清和北部本土登革熱第二型群聚是否有關。

疾管署表示，個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為高雄市苓雅區居住地及台南市北區工作地，初步研判為本土病例，感染源仍待釐清。

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疾管署說明目前衛生單位已於社區進行擴大採檢，已受檢民眾目前登革熱快篩均為陰性，衛生單位也已規劃相關防治措施，針對確診個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查及孳生源清除，並針對個案及接觸者進行衛教宣導。

根據疾管署統計，今年截至11/24累計250例本土登革熱確診病例（其中入夏後累計86例，病例分布新北市75例、臺北市5例、高雄市3例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例）；其中新北市中和新店群聚目前病例累計82例，分別為新北市75例、臺北市5例、彰化縣及花蓮縣各1例，無重症或死亡病例，已連續16日無研判新增病例，群聚疫情預計監測至12/6。另今年累計242例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼89例為多，其次為菲律賓34例及泰國30例。

疾管署提醒，天氣雖已轉涼，但白天氣溫仍適合蚊子活動及生長且仍會出現降雨，民眾要主動落實「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。

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