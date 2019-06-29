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此生必交！「這5種知己」一定要擁有...死巴著也不要放開

點評:我都有！
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▲▼閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）
▲人的一生中，該交5種不同的朋友。（圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

從求學、就業、結婚到生子，我們會認識一連串的人，也許有些人在過程中提早下車，有些人卻成為珍貴的朋友。外國網站《Goodnet》分享，我們的一生中，一定要擁有這5類朋友，有他們在，會使你的人生更加豐富和精彩。來看看你有沒有這些朋友吧！

1.好麻吉
我們都需要一個好麻吉，知道彼此的興趣和秘密，遇到開心、難過的事，二話不說就想到對方，你們的相處就跟家人一樣親近，不需要把話說完就懂你意思，好好向他們說聲謝謝吧！

2.傾聽者
當你有很多內心話想說，就需要一個傾聽者。我們都需要一個朋友，不帶情緒、批評、評論或插話，就只是靜靜的聽。因為有時候，我們只是單純想發洩情緒，所以有他們在，真好。

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▲▼ 朋友,交流,聊天 。（免費圖庫pixabay）
▲工作好夥伴會讓你的工作環境變得開心。（圖／免費圖庫pixabay）

3.有趣的人
雖然你不一定會跟他們說心底話，但你知道，和他們在一起，一定有許多有趣的事發生。這些朋友充滿活力與歡笑，他們會Push你做些瘋狂的事情，帶你離開舒適圈。

4.工作好夥伴
比起其他類型的朋友，工作好夥伴是你會花最多時間相處的。雖然如果沒有一起工作，你不一定會跟他們當朋友，但是他們讓你的工作環境變得開心，也能一起砥礪、分享工作經驗。

5.智者
當人生遇到問題，你需要尋找建議，就要找這一類的朋友。他們很樂意分享經驗，也懂得傾聽，知道該在什麼時間給出適當的建議。也許他們年紀比較大，但人生歷練也更豐富，遇到任何困難，找他們就對了！

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關鍵字： 朋友 感情 依賴 心靈 友情
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