momo、蝦皮、PChome都上榜！北市稽查網購醃漬蔬果13件違規

▲產品標示不實。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「網路販售食品電商平台的醃漬脫水蔬果及八仙果」抽驗結果，其中有13件標示不符規定，包括知名平台momo購物網、蝦皮購物、PChome都上榜。

近年隨著網路直播平台及網路販售食品電商平台興起，促使消費者消費型態改變，許多民眾透過網路即可購買醃漬脫水蔬果類食品，非侷限於實體店面購買。北市衛生局針對網路販售食品電商平台醃漬脫水蔬果及八仙果進行抽驗，總計抽驗24件產品，其中13件違規。

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包括蜜餞食品類6件、八仙果5件、醃漬蔬菜類4件、脫水水果類4件、脫水蔬菜類3件及其他糖漬果類2件，依品項擇定檢驗項目包括檢驗防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑，檢驗結果均符合規定；但同步查核標示總計13件不符規定、11件檢出食品添加物惟產品外包裝成分未標示檢出添加物、3件（其中1件同時違反前述違規）外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」及「淨重、容量或數量」，且營養標示未標示「每一份量（或每一份、每份）」。

經北市衛生局調查，標示不符規定產品，外包裝標示責任廠商均為外縣市業者，已移請所轄衛生局後續辦理。標示有不實、誇張或易生誤解之情形者，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，依同法第45條處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；標示不全者，可依違反食品安全衛生管理法第22條第1項之規定，依同法第47條處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁呼籲，消費者選購相關產品，儘量選擇接近食物原色的產品，避免顏色偏白、過於鮮艷或有刺鼻異味的產品，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有完整明確的中文標示以掌握完整的產品訊息，另建議多食用當季新鮮蔬果，避免食用過多加工食品，並攝取足量水分，以維護健康。

▲▼北市衛生局公布違規名單（點圖放大）。