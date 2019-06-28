進冷氣房頭暈！醫教3招減緩「溫差不適」...喝冰飲也要小心



▲最近天氣日漸炎熱。（圖／記者季相儒攝）

文／陳崇賢

最近夏至剛過，大家應該都感受到暑氣逼人了吧？在外面走個10分鐘，就想躲進有空調的地方。不過，之前臨場服務時，才遇到有員工因為溫度變化，而產生不適，跟大家分享，了解原因，以避免相同狀況產生。

這位員工是廠區的作業員，負責傳送產線的成品到固定的地點檢驗，因為機台配置的關係，途中可能會經過有加熱的槽區（接近40度），也會經過為了怕機台過熱的空調區（約24度），每趟下來就像在洗三溫暖一樣，冷熱交替了4～5次，而一天送件至少要走個10趟。

就在臨場服務的那個下午，產生了類似熱傷害的表現：頭昏、想吐、全身無力、呼吸急促⋯⋯。大家應該會想問，明明就會經過有空調的區域，怎麼還會中暑？

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▲從很熱的地方，一進到空調過強的區域，可能導致頭暈。（圖／達志示意圖）

其實，就是「溫差變化」搞的鬼，熱的時候，皮膚毛細孔會打開，排汗，透過汗水的蒸散作用，把表面的體熱帶走；然而，忽冷忽熱，特別是從很熱的地方，一進到空調過強的區域，表皮血管收縮，反而體內的熱排不掉，產生調節的失常。

和這個相同道理的還有：在大熱天，突然灌了很多冰涼的飲料，有些人會突然嚴重頭痛，甚至還有人會合併腸胃道不適，也是突然的血管收縮造成。而這位員工，因為經過的區域是溼熱，溼度高，汗水更不易排除，所以幾趟下來，就突然出現不適的情況。

最後提供大家幾個建議，避免這種溫差造成的不適：

1.避免溫差太大，特別是從熱到冷的區域；所以冷氣溫度不要太低，或設定緩衝區，不要一下子衝進冷氣房。

2. 冰涼的冷飲慢慢喝，可以在嘴中待一下再吞，以免體內的血管也收縮。

3. 適時補充水份及電解質，以避免脫水的狀況，一樣會影響體溫調節。

本文經授權轉自：家醫/職醫_陳崇賢醫師