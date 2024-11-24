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「打哈欠會傳染」專家曝原因！1種人更容易發生

打哈欠,沒睡飽,疲累,疲倦,失眠。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲打哈欠會傳染，與「鏡像神經元」有關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

日常生活中，你也曾看到別人打哈欠，自己也不自覺地跟著「哈～」一聲嗎？這被大家笑稱「打哈欠會傳染」的現象其實不是巧合。心理師余佳容表示，這與「鏡像神經元」有關，當我們看到別人做出某些動作時，這些特殊的神經細胞會模擬出類似反應，「讓你也想打哈欠」。有趣的是，越是與我們親近的人，越容易被傳染打哈欠。

心理師余佳容在粉專分享，人體中的「鏡像神經元」是種特殊的神經細胞，當我們在看到別人做出某些動作時，這些神經元會模擬出類似的反應，也就是說，當你看別人打哈欠，你大腦中負責模擬該動作的神經元被激活，讓你也想打哈欠。

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余佳容表示，鏡像神經元不只與動作模仿有關，還與人們的情感反應緊密相連，當我們看到別人正經歷某種情緒，鏡像神經元也會幫助我們「感同身受」，從而增強我們的共情能力。

且根據研究發現，打哈欠的傳染性可能與我們的社會連結有關。余佳容說，越是與我們親近的人，越容易被傳染打哈欠，這是大腦在幫助我們與他人建立情感連結的一種方式。下次看到別人打哈欠時，不妨注意自己是否也不由自主地跟著打哈欠，這就是你的鏡像神經元在默默運作。

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