14天就養出1cm腫瘤！國衛院開發「癌組織工廠」有助新藥測試

▲國衛院今發表「癌組織工廠」最新研究成果。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

國家衛生研究院今（25）日發表最新研究成果，研究團隊研發新穎體外三維癌細胞培養技術，新材質之多孔性骨支架與癌細胞具有良好相容性，並合併數個骨微環境開發出「癌組織工廠」，縮短體外培養形成腫瘤組織的時間，14天就成功培養出直徑約1公分的腫瘤組織，有助未來測試癌症新藥。

依據2023年衛福部統計，癌症仍然佔據國人十大死因第一位，目前臨床癌症治療除了使用化學治療之外，放射治療、標靶治療、免疫治療、細胞治療等新興治療方法不斷發展，隨著次世代基因定序、病人來源類器官、循環腫瘤細胞、T細胞治療法等個人醫療工具的出現，依據個人病情差異所發展出的個人化醫療更是引人注目，其中體外培養腫瘤替身更是不可或缺的技術。

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國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所董國忠副研究員研究團隊研發新穎體外三維癌細胞培養技術，新材質的多孔性骨支架與癌細胞具有良好相容性，並合併數個骨微環境開發出「癌組織工廠」。此研究成果已於2022年發表於國際重要期刊，並申請專利保護，2024年8月起已開放接受「測試藥物腫瘤組織學體外評估」委託服務。

董國忠表示，研究團隊以磷酸鈣與明膠製作成多孔性骨支架，與癌細胞具有良好相容性，與生物反應器結合用於癌細胞的三維培養，研究結果顯示，乳癌細胞於支架內部孔壁良好貼附生長，利用此骨微環境可促進癌細胞形成富含細胞外基質的腫瘤組織，包括骨蛋白、骨鈣、基質硬度等。運用於體外培養胰臟癌腫瘤組織，並以核磁共振影像獲得腫瘤完整的三維影像，證實14天培養成功獲得0.6公分的腫瘤組織。

董國忠強調，此次研發的培養技術特色在縮短形成腫瘤組織所需的時間，且可獲得直徑約1公分的大尺寸腫瘤組織，此系統產生的人造腫瘤具有高密度胞外基質，可呈現藥物在腫瘤內的浸潤現象，有利於在體外更真實模擬腫瘤在活體內的狀態，可望縮短細胞測試與動物試驗的落差，「癌組織工廠」於臨床醫學將是一種革新的運用，不僅可落實個人化醫療，對新藥開發有更大幫助。



