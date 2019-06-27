撕裂胸痛慘「升主動脈壁內血腫」　醫揭7大症狀...48小時內恐奪命

▲一名55歲女性突感撕裂性胸痛，確診升主動脈壁內血腫。（圖／醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名55歲王女士突然連續三天都感到「撕裂性胸痛」，就醫檢查發現收縮壓高達210毫米汞柱，從胸部電腦斷層掃描看到升主動脈被一圈血塊包圍，確診「升主動脈壁內血腫」，接下來恐發生剝離，立刻緊急手術。醫師提醒，撕裂般胸痛、有血壓飆高、胸悶、冒冷汗、下肢無力、暈眩和昏迷都是急性主動脈症候群的表現，一定要特別留意。

收治該病例的台北慈濟醫院心臟血管外科徐展陽醫師指出，急性主動脈症候群患者若未即時治療，有50%的病患在48小時內死亡，91%會在6個月內死亡，而從王女士胸部電腦斷層掃描看到升主動脈被一圈血塊包圍，最厚處約有1.5公分，經藥物積極降壓後，血腫仍未改善，緊急進行升主動脈置換手術，才康復出院，並定期門診追蹤。

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徐展陽說明，急性主動脈症候群中常見是「升主動脈剝離」，大多是因為長期未控制高血壓、血管本質硬化或其他遺傳性因素，造成內膜破裂，血液從內膜流出到血管壁，讓主動脈的管腔一分為二，進而由破裂處順行或逆行性剝離，各器官供血量因而不足，全身功能幾近停擺，有極高的死亡風險。

▲台北慈濟醫院心臟血管外科徐展陽醫師。

升主動脈剝離病患中約有10%到20%的表現為非典型主動脈剝離，而該案例的升主動脈壁內血腫，成因是血管外壁的小血管破裂，在升主動脈外圍形成血腫包圍，過去認為若血腫不大、降壓後症狀改善，升主動脈壁內血腫或許可以保守藥物治療，但也有案例顯示，因未即時處理，而進展成為真正的主動脈剝離。

徐展陽提醒，高血壓、先天主動脈狹窄、懷孕期、胸部曾經外傷，或是某些罕見疾病，如馬凡氏症候群患者，都是急性主動脈症候群高風險族群，若有撕裂般胸痛等相關症狀出現，切勿拖延，應趕緊找專業醫師診斷治療。