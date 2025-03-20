季節交替咳爆！醫曝「症狀差異」：五臟六腑可能都有問題

▲醫師提醒，咳嗽也反映出五臟六腑功能失調。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

適逢冬春交替之際，加上日夜溫差大，許多民眾開始出現呼吸道症狀，甚至感冒好了還是咳不停。對此，醫師指出，若咳嗽超過八周（兩個月）即屬於慢性咳嗽，咳嗽也反映出五臟六腑功能失調，可能都有問題，而咳嗽同時伴隨的身體症狀，也各有差異。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師陳至良指出，咳嗽是身體的自我保護機制，當呼吸道的黏膜受到刺激時，身體會自動地引發咳嗽反應來將異物排除；不過對於慢性咳嗽的患者來說，這種反應機制可能會過度敏感，即便沒有明顯的異物刺激仍會頻繁的咳嗽。

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而咳嗽根據時間長短，可以分為「急性咳嗽」、「亞急性咳嗽」及「慢性咳嗽」，急性咳嗽是指持續咳嗽約三周；若咳嗽超過八周（兩個月）即屬於慢性咳嗽；介於兩者之間則是亞急性咳嗽。

慢性咳嗽的常見原因包括呼吸道疾病後遺症、氣喘、鼻涕倒流及胃食道逆流等等。陳至良說，中醫認為「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也」，也就是說除了肺以外，其他臟腑功能失調時也都會引起咳嗽的症狀。

例如習慣熬夜、情緒急躁易怒的人，咳嗽時伴隨兩側肋骨周圍悶脹疼痛可能是「肝咳」；患有慢性心衰竭、腎衰竭的患者，因為水分排出困難而引起咳嗽，屬於「腎咳」及「心咳」，若有伴隨腰背疼痛，且咳嗽時痰沫較多較屬於腎咳，心咳常有呼吸短促，乏力心悸的症狀；而「脾咳」常見長期消化不良、胃食道逆流的患者，可能因為少量的胃酸刺激咽喉或是嗆入氣管而引起咳嗽；另外，氣喘及鼻涕倒流屬於典型「肺咳」的狀況。

除了咳嗽原因，咳嗽情形還包括是否有痰、痰的顏色（綠色、黃色、白色、透明、血絲）、痰的質地（黏稠、清稀）；咳嗽的加重因素，如吹風吹冷氣、吃到冰冷/甜膩食物、躺下來加重、等等都是醫師診治時的重要資訊，因此若有不明原因導致咳嗽發生時，請及時就醫，找出病因做適當的治療。

陳至良提醒，慢性咳嗽的複雜程度較急性咳嗽高，往往是多個臟腑功能失調共同影響的，除了可透過中藥調理外，建議民眾早晚溫差大時戴帽子、圍絲巾，頭頸部的保暖能幫助肺氣流通，維持適量的運動、不熬夜能調達肝氣，改善情緒的同時也治療咳嗽；腸胃功能差的民眾則要特別注意飲食，難消化易產氣的食物（糯米製品、麵包饅頭、五辛類、煎炸油膩、精緻甜點）盡量避免。