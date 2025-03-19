大便有血「是痔瘡or癌」關鍵差異！醫列5症狀恐直腸癌

▲大出血便時常讓人搞不清是痔瘡還是癌症。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

別再把血便輕易當痔瘡了，大腸直腸肛門外科醫師黃郁純分享「痔瘡與直腸癌」的關鍵差異，若以排便出血來看，前者通常呈現鮮紅色，且會附著在排便表面或紙巾上；癌症則是暗紅色或排出帶有黏液的糞便，但需要結合其他症狀判斷。醫師表示，兩者的出血特徵有些相似，事實上存在明顯差異。

黃郁純醫師在粉專《痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術》衛教說明，若一直存在把血便當痔瘡的迷思，恐錯失直腸癌的早期警訊。提及兩者的不同，她說明，痔瘡出血通常是鮮紅色的，附著在排便表面或紙巾上；而直腸癌則是暗紅色或帶黏液的糞便，需結合其他症狀判斷。

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▲若糞便變細、帶有黏液等異常，小心是直腸癌的表現。（示意圖／記者周宸亘攝）

關於直腸癌的警示症狀，黃郁純指出，當出現出血顏色變深、便中夾帶黏液、體重莫名減輕，以及大便變細或排便習慣改變等異常時，都是直腸癌的可能表現，務必提高警覺、應及早檢查。

黃郁純說，要準確檢測直腸癌，第一步為「糞便潛血檢查」，初步篩檢腸道是否有出血，若呈現陽性再進入下一步的「腸鏡檢查」，直接檢視腸道並進行切片檢測，若確診直腸癌，則要進入「影像檢查」，確認腫瘤範圍及轉移情況，如電腦斷層或核磁造影。