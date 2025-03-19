ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

大便有血「是痔瘡or癌」關鍵差異！醫列5症狀恐直腸癌

紗布,血跡。（圖／Pixabay）

▲大出血便時常讓人搞不清是痔瘡還是癌症。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

別再把血便輕易當痔瘡了，大腸直腸肛門外科醫師黃郁純分享「痔瘡與直腸癌」的關鍵差異，若以排便出血來看，前者通常呈現鮮紅色，且會附著在排便表面或紙巾上；癌症則是暗紅色或排出帶有黏液的糞便，但需要結合其他症狀判斷。醫師表示，兩者的出血特徵有些相似，事實上存在明顯差異。

黃郁純醫師在粉專痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術衛教說明，若一直存在把血便當痔瘡的迷思，恐錯失直腸癌的早期警訊。提及兩者的不同，她說明，痔瘡出血通常是鮮紅色的，附著在排便表面或紙巾上；而直腸癌則是暗紅色或帶黏液的糞便，需結合其他症狀判斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲若糞便變細、帶有黏液等異常，小心是直腸癌的表現。（示意圖／記者周宸亘攝）

關於直腸癌的警示症狀，黃郁純指出，當出現出血顏色變深、便中夾帶黏液、體重莫名減輕，以及大便變細或排便習慣改變等異常時，都是直腸癌的可能表現，務必提高警覺、應及早檢查。

黃郁純說，要準確檢測直腸癌，第一步為「糞便潛血檢查」，初步篩檢腸道是否有出血，若呈現陽性再進入下一步的「腸鏡檢查」，直接檢視腸道並進行切片檢測，若確診直腸癌，則要進入「影像檢查」，確認腫瘤範圍及轉移情況，如電腦斷層或核磁造影。

【驚見 #蜈蚣車 】 #雲林 婦機車後加掛3輛小板車！ 網驚：死亡搖擺

關鍵字： 痔瘡 血便 直腸癌 健康百科 黃郁純醫師 糞便潛血檢查 大腸鏡 血色

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大便有血「是痔瘡or癌」關鍵差異！醫列5症狀恐直腸癌

牙痛不一定是牙出問題！工程師痛半年「才知是鼻竇炎作祟」

年省200萬藥費！晚期肝癌、膽道癌免疫療法納健保　突破難治困境

妳的身體年齡比實際年齡更老？5題自我檢測！　醫揭一個年齡是健康分水嶺

慈院今年10例器官移植！3例非親屬捐贈　背後故事曝光

婦乳癌晚期轉移肝臟「年省百萬藥費」　健保給付新藥千名病友受惠

健保署下半年推「論質計酬」　石崇良：乳癌先做

台北區個別總額「沒明列保障罕病」　石崇良：專款預算不用擔心

新竹尖石降雪傷患增　民眾燒柴取暖燙傷、氣喘發作湧入秀巒衛生室

胖大叔瘦7公斤變型男！他糖尿病血糖飆　連續監測助半年控制達標

讀者迴響

回到最上面