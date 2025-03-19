年省200萬藥費！晚期肝癌、膽道癌免疫療法納健保　突破難治困境

▲中華民國癌症醫學會理事長暨林口長庚醫院腫瘤科教授陳仁熙(左)及台灣肝癌醫學會理事長暨臺北榮總醫學研究部主任黃怡翔教授(右)。（圖／醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

肝癌長年位居國人十大人死因第二位，而膽道癌因為侵襲性強、惡性度高，被冠上「隱藏版癌王」的稱號。健保署今年2月1日起將「晚期肝癌雙免疫治療」、「晚期膽道癌免疫治療合併化療」，共同納入一線健保給付，初估2疾病各有800名病友受惠，每名病友每年可節省藥費達200萬元。

台灣肝癌醫學會理事長、台北榮總醫學研究部主任黃怡翔表示，肝癌早期症狀不明顯，大部分患者確診時已是晚期，過去晚期肝癌治療棘手且選擇有限，長期療效不佳，五年存活率僅7%；傳統標靶治療雖可延緩病程，但其治療反應率低，平均存活期約1年，如何延長存活、助病人保有生活品質是治療首要目標。

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近年免疫療法已主導晚期肝癌治療。黃怡翔指出，根據臨床試驗結果顯示，晚期肝癌第一線使用「雙免疫療法」（結合PD-L1與CTLA-4雙重免疫檢查點抑制劑）亞洲病人族群治療反應率突破3成，且長期追蹤結果亦顯示已達4至5年以上長期存活的長尾效應。

▲台灣肝癌醫學會理事長暨臺北榮總醫學研究部主任黃怡翔教授說明雙免疫治療肝癌。（圖／醫學會提供）

在膽道癌方面，中華民國癌症醫學會理事長、林口長庚醫院腫瘤科教授陳仁熙表示，依腫瘤發生位置可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌及壺腹癌。由於難以早期發現且診斷不易，加上侵襲性強、惡性度高，因而被冠上「隱藏版癌王」的稱號。

陳仁熙指出，膽道癌過往治療選項與效果皆相對有限，患者中約3成可手術治療，但手術後預後不佳且易復發；無法手術治療者則接受化療，僅2-3成患者腫瘤縮小，存活期剩8至10個月，「免疫合併化療」的出現，的確為「難治」的膽道癌帶來新突破。

根據臨床試驗結果顯示，晚期膽道癌第一線使用免疫檢查點抑制劑合併化療，可降低20%的死亡風險，整體存活期超過1年，甚至部分患者存活期達2年以上。由長庚醫院與台北榮總去年底聯合發表的真實世界數據（RWD）顯示：在45位晚期膽道癌患者中，免疫合併化療的整體反應率（即腫瘤最長直徑縮小30%以上的比例）達31.1%，平均存活期達15.8個月。

健保署今年2月1日將晚期膽道癌、晚期肝癌兩種免疫療法納入健保給付，健保署長石崇良受訪表示，這2項擴大適應症受惠人數約每年各約800人，每名患者每年可節省約新台幣200萬元的藥費，考量治療替代、財務，推估健保藥費支出一年約16億元。

▲中華民國癌症醫學會理事長暨林口長庚醫院腫瘤科教授陳仁熙說明隱藏版「癌王」膽道癌治療。（圖／醫學會提供）