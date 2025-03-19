「流鼻血」可能是癌警訊！醫示警「鼻咽癌」早期症狀

▲醫師提醒，大量流鼻血可能是癌症警訊。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

不少人有流鼻血的經驗，除了外傷、氣候影響等原因，也要當心可能是癌症警訊。醫師指出，鼻咽癌早期會有腫瘤新生血管出血，可能發生大量流鼻血，此外，早期鼻咽癌患者可能會發生「耳朵悶塞、鼻塞」越來越嚴重等症狀，要特別留意。

振興醫院耳鼻喉部喉及頭頸外科主任薛智仁指出，由於鼻腔內的鼻黏膜，具有大量的微細血管及血流，一旦鼻黏膜的血管破裂，就會出現流鼻血的現象。

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而常見的流鼻血原因包括「過敏性鼻炎、氣候影響、使用暖氣、鼻黏膜比較薄、外傷、血管較脆弱」等。薛智仁說，秋冬是感冒及過敏性鼻炎好發的季節，易導致鼻黏膜發炎、充血，經常會感覺到搔癢而搓揉、打噴嚏、擤鼻涕，都會使發炎中的鼻黏膜破損而流鼻血。

且由於冬季的氣溫較低，人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升，血管容易破裂，也可能發生流鼻血。另外，在使用暖氣時，空氣變乾燥，則會刺激鼻黏膜，在表面形成結痂，當用手挖結痂或結痂脫落時，就更容易會流鼻血。

除了上述的常見小問題之外，流鼻血也要當心是癌症警訊。薛智仁指出，台灣人常見的鼻咽癌早期會有腫瘤新生血管的出血，有時可能是滲血絲，也有大量流鼻血的可能，但除了流鼻血，早期患者可能會發生耳朵悶塞、鼻塞越來越嚴重，進一步可能產生頸部腫塊，此為頸部淋巴結腫大，是由於癌細胞轉移至頸部，此時一定要盡速接受檢查，及早接受治療。