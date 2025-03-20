酒精殺不死「5種病毒」！醫：不小心得到，又要拉到懷疑人生





▲酒精消毒並非適用於所有病原體，醫師提醒，確實以肥皂＋流動水洗手才安全。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「酒精不是萬能，乖乖洗手才有效！」近日氣溫變化大，易感染呼吸道疾病。兒科醫師傑登透露，最近和太太出門逛街吃飯，用餐前對方腳痠不想起身去洗手，只想噴酒精的做法讓他直搖頭，也藉此衛教家長們酒精殺不死的「5種病原體」，包括鼻病毒、腸病毒、腺病毒、輪狀病毒及諾羅病毒，再次示警若不慎感染諾羅，半夜又要拉到懷疑人生。

傑登醫師在粉專發文表示，依照慣例，自己出門都會隨身攜帶酒精，近日和太太逛街吃飯，要她用餐前先去洗手，怎料對方一臉疲倦地說，「腳好痠喔…用你的酒精噴噴就好吧？」他頓時心中警鈴大響。他指出，酒精雖然能殺死很多細菌和病毒，但像諾羅病毒、腺病毒，還有最常引起感冒的鼻病毒都不怕它。

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▲哪些病毒不怕酒精，醫師製圖提醒。（圖／傑登醫師授權提供）

傑登也貼心製作圖表分享，酒精乾洗手對於流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒RSV、麻疹病毒及水痘病毒有效；但對於最常造成感冒的「鼻病毒」、嘴痛到吃不下的「腸病毒」、燒不停的「腺病毒」，以及會拉肚子拉不停的「輪狀病毒」與「諾羅病毒」都沒用。

傑登說明，雖然酒精乾洗手液可噴於手部消毒，但過量會引發皮膚乾燥；至於次氯酸水、稀釋漂白水雖可有效消滅病原體，但其刺激性高，僅適合環境消毒，不可用於手部。

傑登提醒家長們，針對環境消毒，請愛用稀釋的漂白水或次氯酸水；若是手部清潔，他認為酒精只是輔助，仍要以肥皂＋流動水洗手才安全。他再次呼籲，能洗手時還是乖乖用肥皂洗手，才能杜絕病毒、細菌侵擾。

▼稀釋漂白水消毒液怎麼泡？醫師一張圖秒懂。（圖／傑登醫師授權提供）

更完整資訊：Dr. Jaden 傑登醫師的保健室