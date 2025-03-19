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牙痛不一定是牙出問題！工程師痛半年「才知是鼻竇炎作祟」

牙齒,牙痛。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，有時候牙痛不一定是牙齒本身的問題。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名31歲工程師去年農曆年後開始出現右上後牙悶痛情形，先後就診多家牙科診所，皆無發現異常，但疼痛感持續，進一步就醫檢查才發現是「鼻竇炎」作祟。醫師指出，春季是花粉過敏好發期，可能引起鼻過敏，很多人不知道花粉引起的「鼻竇炎」也可能導致牙痛。

台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓說明，經過鑑別診斷沒有發現是牙齒的問題；懷疑疼痛症狀可能與鼻竇有關，經耳鼻喉科醫師診斷，才確認是急性鼻竇炎，病因是季節性花粉過敏所導致，接受數月藥物與相關治療後，牙痛症狀隨即消失。

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張添皓醫師指出，因為身體結構的關係，上顎後牙緊鄰著鼻竇，就像是樓上與樓下的關係，因此當花粉過敏導致鼻竇發炎，除了可能有鼻塞、流鼻涕、偏頭痛、臉頰壓痛感，甚至眼眶周邊悶脹感外，而鼻竇內壓力升高，會壓迫緊鄰的上顎臼齒及小臼齒牙根，進而引發類似牙痛的感覺。

鼻竇炎引起的疼痛可能呈現搏動感，也可能出現對冷刺激敏感、咬合疼痛，甚至敲擊牙齒時的不適。在治療原則上，張添皓醫師說，若經耳鼻喉科醫師確診為鼻竇炎，會以介入治療鼻竇炎，同時建議患者持續回診牙醫，確保牙齒後續的保健維護。

張添皓醫師提醒，若出現不明原因的牙痛，別急著補牙、顯微根管治療或拔牙，應與牙醫、耳鼻喉科醫師攜手合作，才能找出病因、對症下藥。

鼻竇炎引起牙痛。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

▲鼻竇炎也會引起牙痛。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）
 

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關鍵字： 牙痛 鼻竇炎

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