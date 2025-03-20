男結紮意外查出「無精症」但老婆曾懷孕！醫尷尬：可能是後天萎縮

▲一名男性進行結紮手術時，意外發現無精症。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

一名男子到診所準備接受結紮手術，沒想到術前檢查時，醫師竟發現他的輸精管「消失了」，進一步檢查後確診為「無精症」。但尷尬的是，該男子卻堅稱妻子曾懷孕過，讓醫師瞬間語塞。醫師表示，雖然目前無確切案例，但後天萎縮的可能性仍不能完全排除。

收治該名患者的顧家醫療總院長顧芳瑜表示，這名病患來求診時，原本只是單純想結紮避孕，由於結紮手術需先確認輸精管的健康狀況，但在觸診時意外發現摸不到輸精管，懷疑可能是天生的「輸精管萎縮」，因此建議對方進一步檢查精蟲狀況。結果證實，該男子患有無精症。

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但該病患堅稱妻子曾懷孕過，只是當時夫妻認為時機不成熟，因此選擇終止懷孕，這與診斷明顯矛盾。顧芳瑜說，由於輸精管萎縮通常是先天性基因缺陷所致，且醫學上尚未發現後天萎縮的案例，不過為免影響夫妻關係，還是告知雖然目前無確切案例，但後天萎縮的可能性仍不能完全排除。

顧芳瑜表示，男性若長期未避孕卻遲遲無法讓另一半懷孕，建議可主動檢查精蟲數量及活動力，無精症不代表完全沒有精子，而是需要判斷其類型，以確認是否有治療機會。

他進一步指出，無精症可分為「阻塞性無精症」和「非阻塞性無精症」，阻塞性無精症是指精子通道受阻，如輸精管先天缺損或因感染、手術造成阻塞，此類型患者的睪丸功能與荷爾蒙水平通常正常，因此可透過「睪丸取精術」取出精子，進一步進行人工受孕。

但非阻塞性無精症通常與睪丸功能異常或基因缺陷有關，導致精子生成困難，某些基因突變仍可能有治療機會，但若已無法恢復，則可能需要考慮精子捐贈或領養。

顧芳瑜說明，以該案例來說，由於患者的睪丸功能仍正常，表示睪丸可能仍能夠產生精子，因此即使確診無精症，仍可考慮透過「睪丸取精術」取得精子，以進行人工生殖。他也提醒，無精症通常沒有明顯症狀，許多男性直到備孕多年未果，或像該案例因為想做結紮才發現問題，建議有以下4種情況的男性，可以考慮主動進行檢查。

1. 長期備孕無果：嘗試懷孕一年以上仍未成功，建議夫妻雙方共同檢查。

2. 曾有生殖器手術史：如疝氣修補術、隱睪症手術等，可能影響精子輸出。

3. 家族病史：若家族中有不孕症、睪丸功能異常等情況，可能與遺傳因素有關。

4. 青少年時期未曾經歷正常發育：如睪丸未發育完全、體毛較少，可能與男性荷爾蒙不足有關。