春分「肝氣升發」易頭昏失眠　中醫6招調理：梳頭有助疏通氣血

▲中醫師建議春分期間應適度參與散步、慢跑等運動。（示意圖／123RF）



生活中心／綜合報導

今天3月20日是春季的第四個節氣「春分」，天氣逐漸轉暖且降雨增加，是養生與預防疾病的重要時期。中醫建議，在春分期間應順應自然的陰陽變化，進行疏肝理氣、健脾祛溼以及調和陰陽的養生活動，例如每天早上起床後梳頭若干次，可幫助舒緩氣血、促進陽氣循環。

根據新華社報導，「春分」這個節氣恰逢自然界的陰陽平衡時期，中國中醫科學院西苑醫院耳鼻喉科副主任醫師石穎指出，春季屬木，與肝相應，若肝氣過於升發易引起情緒激動、頭暈、失眠及流鼻血等問題，而肝氣過旺則可能導致疲倦、食欲不振及消化不良等症狀。此外，春暖花開時節也容易引發過敏性鼻炎及結膜炎。

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對於如何在這一時期進行健康預防和調理，中國中醫科學院西苑醫院耳鼻喉科主治醫師蔡婷婷表示，在春分期間應該早睡早起，適度參與散步、慢跑、太極拳或八段錦等運動，這有助於促進氣血運行，增強身體素質。出門時過敏體質的人需要做好防護，保暖也是重要的一環，以防倒春寒引發感冒。

在飲食方面，因為肝氣旺而腎氣相對比較弱，應該適當減少攝入酸味食物而增添些辛辣，同時注意健脾祛溼，可多食用像薺菜、春筍等春菜。此外，保持平和的情緒、樂觀的心態也有助於健康。

另外，一些中醫的外治療法對於保健也有幫助。石穎說，每天清晨梳頭100到200次，有助於疏通氣血，提升陽氣；而按揉太沖穴則能消除肝火，緩解因肝火旺盛引發的不適；對於脾虛濕盛的人群，拔罐療法可有效去除體內濕氣，減輕疲倦乏力的症狀。