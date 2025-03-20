新北嚴抓電子煙、加熱菸　裁罰金額已超過1.4億

▲新北市衛生局嚴格稽查電子煙、加熱菸。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

《菸害防制法》修法自112年3月22日近2週年，地方主管機關全面嚴查違法電子煙和加熱菸。新北市衛生局今表示，截至114年2月底止，裁罰金額已超過1億4千萬元。

衛生局長陳潤秋指出，在邊境防堵方面，新北市與關務署緊密合作，積極查緝及銷毀不法商品，防止電子煙及相關零組件非法流入市場，其次也進行實體通路查緝，針對疑似販售電子煙實體商家，透過公安聯合稽查，再加上由警方或海巡署查緝違法製造、販賣電子煙工廠及商家，查獲後由衛生局重罰1千萬元罰鍰，斷絕電子煙黑市交易管道。

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另外，也強化對社群媒體及網路平台的監測，經統計113年網路違法廣告或販賣電子煙者，有高達9成集中在Facebook、Instagram、露天拍賣、Dcard及Youtube等，衛生局已針對查獲社群媒體及網路平台進行開罰每案40萬元罰鍰，遏止非法廣告及販售行為。

國健署也提醒，自112年3月22日菸害防制法修正施行後，循序擴大室內外禁菸場所範圍，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店除於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸等。衛福部也公告國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地等除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸。

此外，違規攜帶或郵寄電子煙/加熱式菸品入境者，除依《菸害防制法》第15條第1項第3款及第26條2項規定，可裁處5萬元至500萬元罰鍰，還需依法被要求在一定期限內完成該菸品銷毀。