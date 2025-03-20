她體重破百一身病！多方嘗試仍瘦不下　靠一手術半年減掉20公斤

▲王小姐（右）透過達文西手術執行胃腸繞道手術，已經瘦下36公斤，開心與基隆長庚醫院一般外科醫師黃若禕（左）合照分享成果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

36歲的王小姐從小到大體型豐腴，雖然接受運動指導、中醫輔助等減重方式，但成效短暫，由於體重破百，經常膝蓋痠痛、容易喘，還有睡眠呼吸中止症、重度脂肪肝纏身，再次就醫。由於她的BMI＞40Kg/m2，符合健保減重手術適應症，評估後接受胃腸繞道手術，半年瘦下20公斤，到現在9個月則已經瘦下36公斤，不僅外觀小一號，脂肪肝等問題不再。

長庚醫院今日舉辦記者會分享病態性肥胖患者手術減重成果，收治個案的基隆長庚醫院一般外科醫師黃若禕指出，世界衛生組織將BMI大於40Kg/m2稱為病態性肥胖，導致主因為飲食過量，其他原因還包括遺傳基因、工作型態、缺乏運動以及心因性疾病影響等等。

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重度肥胖會伴隨許多症狀，黃若禕指出，包含高血壓、睡眠呼吸中止症、多囊性卵巢、皮膚病、脂肪肝、糖尿病、關節疾病、癌症等。

然而病態性肥胖不論是以運動或飲食控制，成效基本上都不彰。黃若禕說明，英國一項研究就曾指出，當BMI＞40Kg/m2時，其在10年內可以成功減重至正常體重的病患，每年約只有千分之一。因此，對於這類困難減重的病患，減重手術就存在著很重要的治療角色，也是一個不可或缺的減重方式。

基隆長庚一般外科醫師王致遠指出，健保署已在2020年因應亞洲人體質，將減重手術適應症下修為BMI>37.5Kg/m2或是BMI>32.5Kg/m2且合併有高危險併發症，如糖尿病、高血壓或呼吸睡眠中止症。

王致遠分析，過往的減重手術都是以腹腔鏡微創方式進行，可大幅降低手術風險，並幫助病人快速復原，不過微創手術有其縫合角度上的限制，而達文西機械手臂正好可以突破此限制。健保署已在2024年9月宣布，達文西機械輔助手術費用正式納入健保，且規定需具備執行達文西手術專業資格的醫師，才能申請健保費用。

▲透過縮胃繞腸手術，減少患者的食量與吸收。（圖／長庚醫院提供）

黃若禕說明，王小姐經評估後採取達文西機械手臂方式進行胃腸繞道手術，切除部分胃部以減少食量，再透過繞腸方式減少40%的小腸吸收，以此避免術後因為飲食過量造成胃部撐大、復胖，效果會比單純胃袖狀切除要更好。

王小姐出席記者會現場分享，她術後第2天順利出院，很少感到疼痛，吃東西和吞嚥的感覺都跟以前大不相同，除了食量相對變小，慾望也變少，更意外的收穫是藉此成功戒菸。她也很感謝基隆長庚營養師的詳細衛教，當飲食上有不懂的細節，隨時都有營養師介入與教導。

黃若禕提醒，減重手術後，病患的胃腸解剖構造改變了，所以飲食習慣也必須加以調整，再來是隨之而來的心理變化。這些都必須要有專業的營養師團隊，幫助病患做術前與術後的衛教及追蹤。她強調，減重手術的成功取決於很多因素，且手術只是做對了一半的事情，剩下的一半，則需靠病患術後的飲食衛教以及心態調整。

▲基隆長庚醫療團隊分享病態性肥胖患者手術減重成果，達文西機械手臂納入健保成病患新福音。（圖／記者洪巧藍攝）