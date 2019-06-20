財產給子女卻遭棄養？用法律保護自己：生前贈與你需要「留一手」

▲長者示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／吳挺絹律師 理財規劃顧問(AFP)

新聞中常看到父母贈與子女財產後，子女反悔曾經對父母的奉養承諾，導致父母後來需要用錢時，因而不得不向子女提告要求撤銷贈與取回財產的案例。



▍財產贈與子女，自己需要照顧時，卻無人聞問



我曾遇過一位60歲左右的女士來諮詢，她問：「自己 103歲的阿嬤，心想自己年紀也大了，就把財產的事情先做安排，贈與給子女。沒想到數月後，阿嬤生病需要用錢，除了這位女士的媽媽一家願意付醫藥費之外，其他也有拿到財產的舅舅阿姨們，卻都推說自己也年紀大了，手頭不寬裕，不願意分擔阿嬤的醫藥費。



那麼阿嬤該怎麼辦呢？可以把財產拿回來嗎？或要求他們分擔扶養費？」



如果事先沒有下列的規劃，在贈與後，要把財產給拿回來，必須符合民法第416條的要件。如果不符合要件，只能提告請求子女們給付扶養費。



但要求子女付扶養費的父母本身的經濟情況，必須符合法律上規定的「不能維持生活」前提，也就是沒有辦法用自己的財產來維持自己的生活。所以，要把財產拿回來，或請求子女負法定扶養義務，並不容易。



▍生前贈與需「留一手」，但最好是你行有餘力再贈與



有鑑於此，以下分享2個方式，給各位父母在贈與的同時，可以給自己一些保障。以預防未來子女的承諾跳票；或是自己生病，需要給付醫藥費，而自己拿不出來，子女又不願意分擔時，能留個後手來給自己保障。

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▲長者示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



但我還是想呼籲一下：「贈與，就是把自己的財產送給別人。因此，一定是行有餘力，我不缺這個財產，我甚至也不需要受贈人的扶養，再來做贈與才合適。」畢竟人先愛自己，把辛苦累積的財產，先用在自己身上，也避免人心隔肚皮的人性挑戰，才是正確的心態啊！



一、附負擔的贈與契約

許多父母在贈與財產給子女時(特別是不動產或家族企業名下的股份時)，心裡仍存在著許多想法與期望，例如：



1. 仍然希望在這個房子居住到終老、

2. 子女要按照所承諾的內容，每月給付生活費給自己，奉養自己到終老、

3. 當贈與的財產是不動產，而且仍然在出租中時，父母希望租金仍由自己收取，作為生活費的來源……

▲長者示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



而在贈與時，贈與人(父母)可以把上面的期望，要求受贈人(子女)，寫下白紙黑字的書面契約承諾，就會把這些「期望」、「承諾」落實成為具備法律效力的「負擔」，當未來子女如果沒有履行自己的承諾(負擔)的時候，父母就可以要求子女履行，或是撤銷贈與把贈與的財產給拿回來！



參考法條內容：

民法第412條：

1. 贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。

2. 負擔以公益為目的者，於贈與人死亡後，主管機關或檢察官得請求受贈人履行其負擔。



參考負擔內容：

1. 對於贈與的不動產，贈與人可無償居住到終老，且受贈人在贈與人身故前不得處分(買賣或設抵押權)該不動產。

2. 受贈人每月須給付多少金額生活費給贈與人，直到贈與人終老。

3. 對於贈與的不動產，所收之租金仍由贈與人收取至終老。

▍主要敗訴原因：沒有書面契約

當然，如果父母之前在贈與時，子女曾有承諾，只是雙方沒有寫下書面的契約內容，而現在子女反悔不履行承諾了！父母仍然可以用民法第412條第1項的規定，要求子女履行承諾或者撤銷贈與把財產取回。

只是，父母要提出證據(證人或書面等資料都可以)來證明，雙方間曾有這樣的承諾約定，就是法律上的「舉證責任問題」；而在沒有書面契約的情況下，證明就沒那麼容易。如果父母無法證明，法院也只好判決父母敗訴。

▲長者示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



因此，也再次提醒：請讓子女把承諾的內容(法律上稱為：負擔)，雙方寫下書面契約，才能保障自己的權益。



二、贈與+信託



如果贈與人仍然身體健康、有財產管理能力時，也可以考慮把財產贈與後，再讓受贈人把財產信託回來給贈與人擔任受託人管理財產！



例如：媽媽經不住兒子一再的央求把房子過戶給自己，兒子也同時承諾媽媽，在贈與後每月都會給媽媽生活費，因此媽媽就把自己名下仍在收租的房子贈與給兒子。



這個時候，媽媽可以選擇，和兒子簽前面提到的「附負擔的贈與契約」，把「兒子每月要給媽媽生活費，直到終老」的承諾給寫下來，作為保障。



或是媽媽也可以要求兒子：贈與後兒子再把房子信託給媽媽，讓媽媽當受託人繼續管理出租房子，而租金由兒子和媽媽二人共享(共同受益人)。如此一來，兒子雖然是實質所有權人，但名義上的所有權人會是信託受託人媽媽，因此兒子也不能隨意把房子給出售、設定抵押權或出租他人。

透過這樣的方式也讓媽媽可以獲得「兒子每月給媽媽生活費」承諾的保障。

▲長者示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）





三、防不孝條款 (如果贈與時沒有保障自己的規劃，之後受贈人不扶養時)



如果父母在贈與財產給子女時，沒有約定要求子女要履行任何的承諾(負擔)；或是父母無法證明，子女有過承諾時，在子女反悔沒有對父母扶養時，父母只能用民法第416條第1項第2款的規定來撤銷贈與，把財產給拿回來。



參考法條內容：

民法第416條 ：

1. 受贈人對於贈與人，有左列情事之一者，贈與人得撤銷其贈與：

一、對於贈與人、其配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親，有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者。

二、對於贈與人有扶養義務而不履行者。



2. 前項撤銷權，自贈與人知有撤銷原因之時起，一年內不行使而消滅。贈與人對於受贈人已為宥恕之表示者，亦同。

當適用這個規定時，有兩個小提醒，分別是：

1. 有「1年」行使期限限制：

在知道子女反悔不養時，1年內要提起取回財產的訴訟。

2. 贈與人必須「不能維持生活」：

父母沒有辦法用自己的財產，來維持生活。



法院實務上，父母要適用這一條規定，把財產拿回來並不容易，就是因為有上面的兩個限制。因此，還是建議贈與前，多思考，是否適合用贈與方式來傳承財產？如果決定贈與，也可以參考上面建議的兩個方式，來給自己留一手的保障。

✔民法第412條 vs.第416條比較表（圖／愛長照提供）



※本文經授權轉自：愛長照【長照法律故事】避免老後無人聞問，用法律保護自己：生前贈與你需要「留一手」



