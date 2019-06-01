「1歲感冒→3歲變過敏」瞎媽嗆醫：誤診法庭見　他「神比喻」回覆

▲兒童示意圖。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

一名媽媽因為孩子1歲時流鼻水被醫師診斷為感冒，但3年後孩子卻變成過敏，於是質疑醫師當年誤診，「上法庭你很難自圓其說解釋吧？」對此，醫師以「神比喻」回覆，並幽默地提出4點意見，直呼「我到底看了什麼東西」，讓不少網友笑翻。

小兒科醫師陳木榮經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，他1日PO出與一名媽媽的私信對話，這名媽媽表示孩子一歲時流鼻涕，陳醫師說不是過敏而是感冒，「最近他一直流鼻涕，附近診所的醫生說是過敏，為什麼三年前你說不是過敏，三年後他竟然有過敏，你的誤診讓我錯過了用精油幫他保養的黃金時期，上法庭你很難自圓其說解釋吧？」陳醫師回覆，「九年前我剛開診所，內科醫生說我沒有高血壓，這幾年我的血壓越來越高，我也覺得當時的醫生誤診了。」

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▲看診示意圖。（圖／CFP）

不只以「神比喻」回覆，陳醫師在PO文中也提出4點意見，「一、有什麼事好好講，好好溝通，動不動傳私訊過來就要上法庭，壓力真的很大。二、鼻子過敏用精油保養是沒有用的。三、我到底看了什麼東西？四、這幾年我的血壓真的越來越高了。」

對此，不少網友笑翻，有人造樣造句，「幾年前我去體檢，醫院報告說我沒有過胖，但現在體檢報告，醫生說我有過胖超標，這不是誤診什麼才是誤診……還我減肥的黃金期……」也有人直呼，「這種人讓他生小孩真的是危害地球！」「請媽媽找治療自己腦洞的精油比較快吧！？」「我也到底看了什麼，我的眼壓越來越高了！」

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