心跳停止44分鐘裝好葉克膜！北榮聯手消防局救命「存活率達62%」

▲北榮攜手台北市政府消防局建立「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

為了提升到院前心肺功能停止病人（OHCA）的預後，北榮急診部與心臟血管外科攜手台北市政府消防局建立「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」。該計畫經心臟血管外科評估後，有放置葉克膜的病患，可以將存活率拉到62%，相較於整個台北市的烏特斯坦存活率增加了10%。

北榮急診部主治醫師陳盈如指出，該計畫是只要評估符合啟動葉克膜小組的要件，會在病人到醫院之前，請葉克膜小組先做準備，縮短病人放置葉克膜的時間。至目前為止，北市消防局已成功啟動13次，其中8次經評估後進行葉克膜放置成效良好，成功搶救生命。

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陳盈如舉例，一名50多歲的周先生因心室纖維顫動，造成心肺功能停止，家屬目擊發現後，立即撥打119，並依指示展開CPR急救直到救護人員抵達到場，經救護人員評估，周先生符合啟動要件，於院前通報啟動葉克膜小組，病人送到北榮後，葉克膜團隊已在急診待命，從心跳停止，院前急救與轉送，至葉克膜成功放置的時間，只經歷了44分鐘，之後該患者接受心導管手術，12天後康復出院。

陳盈如說，到院前心肺功能停止的病患，若有沒有緊密的生命之鏈，其存活率是很差的，北市政多年來已建立優良的到院前緊急治療救護系統，將過往到院前心肺功能停止的病人提存活率由不到1%提升到10%左右，而若是此病人為目擊倒地、有旁觀者進行CPR且初始心律為可電擊心律，這在國際復甦學院稱之為烏特斯坦格式（Utstein Style）。

過往北市的烏特斯坦存活率大約落在30%左右，統計113年1至10月存活率約為47.8%，而在院前啟動葉克膜小組的計畫中，經心臟血管外科評估後，有放置葉克膜的病患，可以將存活率拉到62%，相較於整個台北市的烏特斯坦存活率增加了10%。

「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」符合條件包括「年齡<70歲、目擊倒地、有旁觀者立即進行CPR、初始心律為可電擊心律、無明顯外傷/臥床/癌症末期及其他不可逆末期疾病、預估現場至醫院小於8分鐘的路程」。

該計畫初始階段，台北市消防局選擇四個醫院周圍的一般分隊與後港高級救護分隊進行試辦演練，五月擴展到整個士林北投區，只要有符合評估要件的，119派遣中心與救護人員，都可以提前通知急診做準備。