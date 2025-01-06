ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

心跳停止44分鐘裝好葉克膜！北榮聯手消防局救命「存活率達62%」

北榮院前葉克膜小組成功搶救生命。（圖／北榮提供）

▲北榮攜手台北市政府消防局建立「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

為了提升到院前心肺功能停止病人（OHCA）的預後，北榮急診部與心臟血管外科攜手台北市政府消防局建立「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」。該計畫經心臟血管外科評估後，有放置葉克膜的病患，可以將存活率拉到62%，相較於整個台北市的烏特斯坦存活率增加了10%。

北榮急診部主治醫師陳盈如指出，該計畫是只要評估符合啟動葉克膜小組的要件，會在病人到醫院之前，請葉克膜小組先做準備，縮短病人放置葉克膜的時間。至目前為止，北市消防局已成功啟動13次，其中8次經評估後進行葉克膜放置成效良好，成功搶救生命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳盈如舉例，一名50多歲的周先生因心室纖維顫動，造成心肺功能停止，家屬目擊發現後，立即撥打119，並依指示展開CPR急救直到救護人員抵達到場，經救護人員評估，周先生符合啟動要件，於院前通報啟動葉克膜小組，病人送到北榮後，葉克膜團隊已在急診待命，從心跳停止，院前急救與轉送，至葉克膜成功放置的時間，只經歷了44分鐘，之後該患者接受心導管手術，12天後康復出院。

陳盈如說，到院前心肺功能停止的病患，若有沒有緊密的生命之鏈，其存活率是很差的，北市政多年來已建立優良的到院前緊急治療救護系統，將過往到院前心肺功能停止的病人提存活率由不到1%提升到10%左右，而若是此病人為目擊倒地、有旁觀者進行CPR且初始心律為可電擊心律，這在國際復甦學院稱之為烏特斯坦格式（Utstein Style）。

過往北市的烏特斯坦存活率大約落在30%左右，統計113年1至10月存活率約為47.8%，而在院前啟動葉克膜小組的計畫中，經心臟血管外科評估後，有放置葉克膜的病患，可以將存活率拉到62%，相較於整個台北市的烏特斯坦存活率增加了10%。

「院前啟動葉克膜小組的急救計畫」符合條件包括「年齡<70歲、目擊倒地、有旁觀者立即進行CPR、初始心律為可電擊心律、無明顯外傷/臥床/癌症末期及其他不可逆末期疾病、預估現場至醫院小於8分鐘的路程」。

該計畫初始階段，台北市消防局選擇四個醫院周圍的一般分隊與後港高級救護分隊進行試辦演練，五月擴展到整個士林北投區，只要有符合評估要件的，119派遣中心與救護人員，都可以提前通知急診做準備。

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

關鍵字： 心肺功能停止 OHCA 急救 烏特斯坦 北榮

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心跳停止44分鐘裝好葉克膜！北榮聯手消防局救命「存活率達62%」

業務男「粉色蜈蚣」爬滿手　醫師警告3類人罹患風險高

驗光師拚「英譯正名」上街抗議　衛福部：與相關團體討論共識

孩子咳嗽不停是氣喘發作？醫揭7大徵兆爸媽快檢查

上班前開始焦慮、下班後筋疲力盡？你可能罹患職業過勞！

荷包有救了！全聯、家樂福宣布：繼續販售「60元平價餐盒」

蛋白粉不是食物！醫曝只有1成分：搞錯會營養不良

染「RSV」變重症只要2天！醫示警初期難察覺：恐致細胞激素風暴

上山追雪當心「雪盲症」！醫示警3症狀　恐害暫時性失明

久坐也有好事　最新研究：部分從事的活動對大腦有益

讀者迴響

回到最上面