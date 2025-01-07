醫：喝溫水才能保暖！　3理由「別選熱開水」

▲醫師黃軒認證，溫開水比熱開水更具有禦寒效果。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

斷崖式下滑的冬天，重症醫師黃軒指出，喝溫開水最能禦寒。不少人對此出現疑問，天冷不是應該喝熱開水，愈熱愈好嗎？為什麼要喝「溫開水」？

黃軒解釋，喝溫開水能有效保暖，主要是因為人體對於溫度的感知及內部調節機制，以下是具體原因與原理：

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1、避免身體熱量散失

溫開水的溫度接近人體的核心溫度（37°C），能夠幫助身體維持恆定溫度，不會刺激胃腸或消耗額外能量來調節體溫。相比冰水，溫開水更能避免熱量的快速流失。

2、促進血液循環

溫開水進入體內後，溫暖的水會刺激胃腸黏膜，進一步促進全身的血液循環，有助於改善四肢冰冷的情況。

3、減少刺激與能量浪費

．熱薑茶或熱巧克力或熱咖啡

這些熱飲，雖然能提升體溫，但過高的溫度可能刺激咽喉或胃壁；而溫開水的溫度適中，能舒適地溫暖內臟，避免身體耗費額外能量來冷卻過熱的飲品。

．過多的咖啡因和糖分

再加上這些熱茶、熱咖啡，熱巧克力的成分，都含有大量的「咖啡因和糖分」，喝多了對身體健康更會有不良影響。

那麼，天冷可以喝熱開水嗎？

黃軒回答：「當然可以。」但喝熱開水時需要注意以下幾點，因為過熱的水（超過65°C）可能對健康有不良影響：

1、口腔黏膜燙傷

過燙的水（超過60°C）會導致口腔黏膜的燙傷，出現紅腫、疼痛或水泡。重度燙傷可能引發潰瘍或感染。

2、刺激咽喉黏膜

過熱的液體會刺激咽喉，引起局部黏膜充血、腫脹甚至破裂，導致吞嚥困難或疼痛感。此外，如果出現喝愈熱，咽喉反而愈乾燥，那也是因為黏膜已經受損！

3、灼傷食道內壁

高溫會灼傷食道內壁，可能出現灼熱感、劇烈疼痛和吞嚥困難。嚴重時會形成潰瘍。

▲天冷想喝熱開水，應避免超過65°C。（示意圖／達志影像）

►天冷喝熱開水的注意事項

．避免水溫過高

飲用水的最佳溫度為50°C至60°C。如果超過65°C的水可能對食道、咽喉和口腔造成灼傷，也可能長期增加食道癌的風險。

．避免空腹大量喝

空腹時過量飲用熱開水可能刺激胃酸分泌，導致胃部不適。建議適量，並搭配一些食物也好。

天冷暖身良方 飲用溫開水務必牢記這幾點

黃軒叮嚀，冬天喝開水，理想溫度為50°C以下，避免飲用剛煮沸的水；並習慣檢查溫度，用手背測試杯子外壁溫度或先吹涼再飲用。最後，還是喝溫開水比較好，溫開水能穩定體溫、不過度刺激，同時促進血液循環，是寒冷天氣下非常溫和有效的保暖方法。此外，相比其他熱飲，溫開水更加健康、無負擔，堪稱最自然的「暖身良方」。

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