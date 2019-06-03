你是希臘腳還是羅馬腳？一張圖秒懂「3種腳型如何選鞋」

文／ 吳孟瑤 圖／pixabay

以前有句廣告台詞說：「女生開心買鞋，不開心也買鞋。」女生鞋子真的永遠不會嫌多，但你知道嗎？選鞋不是只有好看而已，與腳型也有很大的關係，挑錯鞋款，還會讓你的腳更容易受傷！

俗話說「上樑不正下樑歪」，但事實上，「下樑不正，上樑也會歪」，聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，足部骨骼是全身的地基，足底也承受著全身最大的壓力，一旦足部有歪斜、塌陷、站不平等問題，皆可能影響全身的健康，因此說「養身先養腳」，一點也不為過。

女性足痛比率更高 原因有3

林頌凱說，養腳對女生來說又更為重要，主要是因為 女性足痛或受傷的比例，又比男性更高 ，至於為何會如此，原因大概可分為以下3點：

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1.更年後骨質疏鬆：女性因荷爾蒙因素，骨頭及肌肉的穩定度都較男性差，加上50歲更年期後，女性會面臨比男性更快速的身體退化現象，罹患足部、膝蓋等相關退化性疾病的比例也更高，甚至在足部手術中，有高達8成左右的患者皆為女性。

2.筋較軟、肌力較不足：林頌凱說，女性一般先天柔軟度較好，但下肢肌力卻較男性不足，因此更容易有腳痛或受傷的問題。

3.不適當的鞋子：女性可選擇的鞋款一般較男性多，但相對也容易因為美觀考量，而穿著不適合自己、有害足部健康的鞋子，如高跟鞋等。

因此，選一雙正確、舒適的鞋子，對女性來說又更為重要。但除了美觀舒適，鞋子還可以怎麼挑選呢？

選鞋先看腳型 前足、後足腳型這樣分

行健骨科診所院長朱家宏表示，腳型的判別可分為前足與中後足兩部分，其中前足依 第1、2腳趾的長度比例 ，又可分成3種腳型：

1.埃及腳：大拇趾比其他4根腳趾長，此種腳型的重心軸線通常會在大拇趾與第2腳趾間，重量大多落在大拇趾上。適合的鞋款為 斜口鞋 ，或是 鞋頭較寬的款式 ，如 勃肯鞋 等。

2.希臘腳：第2腳趾較其他腳趾長，腳的重心軸線通常落在第2趾上，由於第2腳趾沒有大拇趾保護，因此穿鞋時容易與鞋頭撞擊、摩擦，引起趾尖關節炎與疼痛。適合的鞋款為 圓頭鞋 ，或 不要太過擠壓腳趾的尖頭、杏頭鞋等 。

3.羅馬腳：5根腳趾長度皆差不多，類似方形，由於受力平均，相對來說平衡感可能更好。適合穿 方頭、圓頭鞋 。

（圖片來源：吳孟瑤繪製）

如果說前足的形狀與鞋頭有關，那中後足的形狀便與鞋子的 硬度、支撐度及鞋跟 有關。林頌凱表示，依據中後足的狀況，一樣可分為3種腳型：高弓足、低弓足與正常足弓。

1.高足弓：指腳踩踏時，足弓與地面的接觸懸空，走路跑步時，足弓無法伸展至地面達到吸震效果，因此容易使足部受到衝擊力，甚至傳導至膝蓋等關節造成傷害。挑選鞋子時，建議可選 吸震效果良好 的鞋子，像是 有氣墊或弧底設計 的鞋款就相當適合，可緩解由下而上的衝擊力。

2.低足弓：又稱 扁平足 ，指站立時，足弓會直接貼在地面上、幾乎沒有縫隙，腳的彈性較差，如果走太久、跑太多，便常會覺得腳中間內側的足弓部份不舒服。低弓足的人，選鞋首重穩定性，建議可選 內側足弓處材質較硬、鞋外底與內墊支撐力較好，或是有點跟的鞋款 ，另外使用 扁平足專用的特製鞋墊 ，也是不錯的輔助方法。

3.正常足弓：正常足的足弓與地面接觸時有適當的空間，不像低弓足（扁平足）和高弓足會過低或過高，腳骨與足跟受力時較對稱、平均，踩在地面上，會形成一個像弓被拉開的自然弧度，彈性最好，可正常支撐體重。基本上只要穿起來舒適的鞋款皆適合。

（中後足的形狀與鞋子的硬度、支撐度及鞋跟有關。圖片來源：吳孟瑤繪製）

林頌凱表示，一般來說，前足的腳型較容易自行判斷，但後腳的部分可能較需要專業協助，建議可向復健科、物理治療師、骨科醫師等諮詢，或是現在有一些鞋店也有提供足部量測的服務，皆有助消費者了解腳型，選擇更適合自己的鞋子。

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