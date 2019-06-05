原來「防腐劑」也會讓你胖！　做3件事避免吃下肚

文／陳蔚承 圖／pixabay

你愛吃糕點、餅乾、乳酪嗎？國外研究發現，這些加工食品當中經常添加的防腐劑，可能引發肥胖及糖尿病。

防腐劑會提高肥胖和糖尿病機率？

這種防腐劑是丙酸。一篇發表在《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）期刊的研究發現，用低劑量的丙酸餵食白鼠，結果白鼠的體重增加並出現胰島素抗性，也就是第二型糖尿病的前兆。而同一項研究也在14位志願者做人體試驗，結果他們的血糖和胰島素分泌也升高了。

主要研究者，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院教授荷塔米斯力基爾（Dr. Gokhan Hotamisligil）說，這不表示所有食品添加物都是不好的，而是想了解長期食用這類防腐劑是否會造成人體肥胖或罹患糖尿病。

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紐約西奈山伊坎醫學院（ Icahn School of Medicine at Mount Sinai）內分泌學助理教授蓋勒格（Emily Gallagher）表示，目前還不能斷定防腐劑有害，但這是一項具前瞻性的研究，支持學界長久以來加工食品防腐劑的使用量，也提醒消費者，為了健康，購買食品前要多看看標示。

防腐劑、抗氧化劑可能會影響內分泌

針對這項研究，輔仁大學食品科學系教授陳炳輝認為，這是個新角度來看防腐劑的影響。「一般對於防腐劑、抗氧化劑大多是毒性的研究，但對於消化系統、肝腎系統影響的研究較少，但防腐劑、抗氧化劑對身體確實有影響。」

陳炳輝指出，美國曾有一個常用食品抗氧化劑二丁基羥基甲苯（BHT）的研究，發現BHT會影響消化系統對大腦傳送的信號，導致體重增加，「當吃飽時消化系統會傳訊息給大腦，人就不會繼續進食，但BHT會影響信號傳輸，大腦收不到飽食的訊息，食量增加、體重跟著上升。」

防腐劑種類很多，而研究中使用的丙酸是一種毒性較低的防腐劑，一般會使用在麵粉中，因此糕點、麵包、餅乾都有可能吃得到，「雖然毒性低，但劑量決定毒性，如果一次吃太多，可能產生如過敏、氣喘、消化道系統受損、頭暈、肝腎毒性等問題。」

他也補充，防腐劑和抗氧化劑不同。抗氧化劑一般添加在油脂較多的食物中，如泡麵的油包或洋芋片，因為油碰到高溫、空氣就容易氧化、酸敗，抗氧化劑就能防止油脂氧化；防腐劑主要是抑制食物細菌、黴菌滋生，達到預防食物壞掉的目的。

（餅乾、糕點、洋芋片等零嘴都含有防腐劑或抗氧化劑來防止食物腐敗。圖片來源：pixabay）

天然防腐劑比化學的安全？

消費者常有「天然比化學好」的想法，但對防腐劑來說未必如此。天然防腐劑如鹽、糖、香料等等日常生活中就吃得到的食材，但實驗發現，觀察急性毒性的半數致死率（到某一個劑量後，實驗白鼠死亡數量超過一半），鹽每公斤是3克，毒性比較強的防腐劑冰醋酸鈉為每公斤10克，常見的抗氧化劑維他命C為每公斤11克。

「相較於防腐劑要吃到10公克，每公斤的鹽吃3克就有死亡的風險，所以天然的不一定比化學的安全，而且鹽是每天都吃得到的，防腐劑還不一定，」陳炳輝說，這也是為什麼醃漬物不要吃太多的原因。

（鹽是常用的天然防腐劑，但研究證實，鹽其實比化學防腐劑的傷害更大。圖片來源：pixabay）

防腐劑吃太多 即使劑量合乎規定還是有風險

常看到加工食品標示滿滿的添加物、防腐劑，儘管都合乎使用量的規定，但吃進這麼多種類的防腐劑是否也會有危害？陳炳輝說，很多廠商覺得兩種防腐劑效果更好，但不同的防腐劑間可能會有加乘效果，副作用也加倍，例如丙酸和其他防腐劑合用，可能增加肥胖和糖尿病的致病風險，「雖然目前研究不多，但須要注意，」他也呼籲廠商，如果用一種就夠，就不需用到兩種、三種，「這樣可能傷害消費者健康，還增加成本，何必呢？」

所以到底防腐劑是好是壞？陳炳輝認為可以參考研究結論，但也不用因噎廢食。

為了防止食物腐敗和食物中毒，添加防腐劑有其必要，但只要合理使用，不用把防腐劑當作敵人。

避免吃到過量防腐劑 可以做3件事

加工食品充斥市面，每個人或多或少都會吃到，那該怎麼做才能避免吃到種類過多、過量的防腐劑呢？陳炳輝建議可以做到以下3點：

1.看清楚標示，成分表中防腐劑太多的就儘量不要購買，「國外已經興起潔淨標示（clean label）運動，講求添加物愈少愈好，所以消費如果者能選擇較少甚至不含防腐劑的產品，也能起到抵制作用，」陳炳輝說。

2.多吃天然的或原型食物

3.散裝食品或來路不明的食品不要購買，如果要購買散裝食品，也要挑選有明確的標示，註明生產日期、有效期限、原料和添加物資訊、廠商聯絡資料的產品。沒有完整包裝的食品安全風險更大，「食品透過包材可以有防菌、隔絕光線、空氣和水氣的效果，」陳炳輝指出，沒包裝又直接暴露在空氣中，業者為了延長食品的展售期限，可能會添加過量防腐劑。

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