腸病毒兒哭鬧！媽安慰「可以去上學沒關係」　醫傻眼怒提6點打臉

▲預防腸病毒要勤洗手。（圖／台中慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

腸病毒傳染力很強，學童如果經診斷確認感染，應該暫時在家休養，以免去學校擴大傳染。然而，小兒科醫師陳木榮6日分享一個故事，一名罹患腸病毒的男孩哭鬧，媽媽居然安慰說「可以去上學沒有關係」、「去學校不要跟別人說你生病了」。對此，陳醫師列出6點打臉，「你媽媽太誇張了，就算寵你，也不能什麼事都順著你！」

陳醫師經常在臉書粉絲團「柚子醫師的育兒診療室」分享兒科知識及看診故事，他6日PO文指出，一名媽媽一邊走出診間門口，一邊妥協安撫著哭鬧的小一男孩，「醫生叔叔說，只要你乖乖吃藥，乖乖聽話，明天可以去上學沒有關係。」「醫生叔叔說，去學校不要跟別人說你生病了，要不然你就不能去上學了。」

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陳醫師表示，「親愛的孩子，你媽媽說的那些話，醫生叔叔一句話都沒說過。」他也強調，自己真正說過些什麼，包括「得了腸病毒有七天不能去上學」、「把腸病毒傳染給別的同學，別的同學也同樣要隔離七天，抵抗力比較差的還要小心腸病毒重症以及死亡的風險」、「你媽媽太誇張了，就算寵你，也不能什麼事都順著你」等6個重點。

對此，網友紛紛痛批，「這種家長真的很自私…超級可惡的…」「讓孩子隱瞞病情繼續上學，只是害死全班孩子，拜託，請拿出妳/你的良心！！」「這位媽咪你也太扯了， 從小教小孩說謊就不對， 何況是這麼嚴重的事！」

腸病毒已經進入流行期，根據疾管署監測資料顯示，上週（5月26日至6月1日）國內腸病毒門急診就診共計11,007人次，較前一週增加9.3%。值得注意的是，包含宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣已超過縣市流行閾值。近期國內社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，近4週腸病毒71型病毒活動持續增溫，且為東區主要流行病毒型別；今年腸病毒71型個案數高於2016-2018年同期，惟以輕症及散發病例為主。

疾管署呼籲，流行期間大人小孩務必正確勤洗手，腸病毒的傳染力極強，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

▲腸病毒已經進入流行期。（圖／台中慈濟醫院提供）