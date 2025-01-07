她罹子宮頸癌化療一個月後「手腳麻木」　中醫調理助緩解

▲恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇指出，癌症化療副作用呈現的症狀非常多種，化療藥物損傷周邊神經組織造成手腳麻木就是其中一種相當令人困擾的情況。（圖／恩主公醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名60歲女性因子宮頸癌初期接受手術與化學治療，沒想到在化療一個月後開始出現手腳麻木不適的症狀，嚴重影響生活品質。醫師指出，約有7成患者在化療結束後一個月內出現手腳麻症狀，因為手腳遲鈍、行走不穩，嚴重時恐得中斷治療讓身體機能自我修復。所幸該名個案搭配中醫調理，2周後症狀緩解了一半以上。

癌症患者除了身心需承擔突如其來的生活驟變之外，也常常會擔心是否自己能挺得住化療治療時相關的副作用。恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇指出，癌症化療副作用呈現的症狀非常多種，化療藥物損傷周邊神經組織造成手腳麻木就是其中一種相當令人困擾的情況。

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根據研究，約有70%的患者在化療結束後一個月內會出現手腳麻的症狀，而半年後仍有近30%的患者受到影響。廖唯宇表示，這些症狀可能導致手腳感覺遲鈍、肌力下降、行走不穩，甚至在嚴重情況下不得不中斷癌症治療以讓身體機能自我修復。

廖唯宇指出，化療藥物中，鉑金類藥物、紫杉醇及長春花鹼等常用於肺癌、胃癌、大腸癌、乳癌與子宮頸癌治療，這些藥物更容易誘發周邊神經病變（CIPN）。這些副作用不僅影響患者生活品質，還可能阻礙癌症治療的持續進行。

廖唯宇表示，中醫認為化療是一種西醫以「熱毒」攻擊癌細胞的方式，但這種攻擊同時會傷及正常細胞，包括神經細胞。因此，化療引起的周邊神經病變在中醫觀點中被視為「痰瘀濕毒」所致，治療上應採用解毒清熱、化瘀等方法，再搭配養氣補血的治療方式。

▲改善癌症化療造成的手腳麻症狀中藥藥材，包含黃耆、黃苓、桂枝、龍膽草、黃連、車前子。（圖／恩主公醫院提供）

廖唯宇說明，傳統中醫治療以「扶正」為主，包括補氣、養血與活血，這些方法能改善患者的整體體質。僅採用扶正治療，可能需要較長的時間才能顯效。臨床觀察發現，結合解毒清熱化瘀的治療方案，能有效減輕神經損傷的症狀，加速患者恢復。

此外，中醫治療還包括針灸技術。廖唯宇指出，透過針灸刺激穴位，可以有效緩解手腳麻木的症狀。針灸的研究成果已發表於國際期刊，顯示其對於化療副作用的緩解具有良好成效。對於害怕針灸的患者，也可以使用非侵入性的雷射針灸療法，利用低能量雷射刺激穴位，促進神經細胞修復，且過程無痛無酸，適合不習慣傳統針灸的患者。

廖唯宇強調，定期進行癌症篩檢對於早期發現與治療至關重要。特別是子宮頸癌的篩檢，能有效降低疾病進展的風險。患者若在初期接受治療，搭配中醫調理，不僅能減輕化療副作用，還能改善生活品質。