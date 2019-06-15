對方傾訴...你有聽沒有到？別誤踩伴侶的10大地雷

文／張淑芬編譯 圖／pixabay

無論是一紙婚約的夫妻、還是彼此認定的另一半，穩定的伴侶關係帶來幸福感；但幸福的婚姻需費心經營與投資。美國網路新聞網站Reddit兩性關係論壇的心理諮商師，列出婚姻關係的地雷，提醒不要誤踩。如果不小心踩到，也把握善後的黃金時機。

對方是唯一的世界？

「兩人眼中只有彼此」，在浪漫戀愛期很正常，但進入需要長期經營的婚姻，就需要調整心態，因為結婚不只是兩個人的事。人的一生除了伴侶之外，還需要工作上的夥伴、交心好友、以及興趣嗜好的交互滋養。「只有對方」的世界太過狹窄，「關係撐不久。」

兩人總是比較誰厲害？

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（伴侶相處不宜太強勢，據理力爭時，身段也要柔軟。圖片來源：pixabay）

常把「我總是得﹒﹒﹒他或她從來不會﹒﹒﹒」掛在嘴邊的人要當心了，在伴侶關係中，「互相比較」的損害往往難以估計。每個人都有自己的需求與擅長之處，對一個家來說，伴侶是齊心合作的團隊、而不是彼此的競爭假想敵。一方總是表現得想壓倒對方，覺得自己做得比較好、貶抑對方的價值，不利於長期關係的經營。「這容易惹怒另一方，是壓倒兩人感情的最後一根稻草。」（

過於情緒化？

「我這麼難過，你都不安慰我！」雖然愛你，但伴侶畢竟不是你，無法自動察覺你所有的情緒與感受。長期處於情緒勒索的狀態，任誰都無法忍受，終究會造成關係破裂。請控制自己的情緒，需要溝通時，也得保持理性。

只想到你自己？

婚姻最美妙之處，在於兩人都願意為對方的福祉著想。如果每次都先考慮自己，「婚姻多半走下去。」婚姻諮商師指出匿名案例，一對夫妻因為性事不協調而求助，他發現關鍵在於先生，「總是要妻子配合他，一方高潮不斷，另一方則被迫配合，這樣的親密關係很脆弱。」

急著爭主控權？

夫妻或伴侶討論事情時，一方急著自我防衛，便容易引爆憤怒情緒，讓溝通無效。「自我防衛的背後，其實是出於恐懼和脆弱，害怕失去主控權，或讓對方失望。」婚姻諮商師說，有時退一步並不代表挫敗或示弱，反倒換來平靜與和諧的關係，也向對方展現你的包容與寬大。

我們是室友婚姻？

伴侶擁有彼此的同時，也是獨立的個體；但獨立過了頭，在攸關兩人的事件上一意孤行，忽略對方的感受，造成兩人失去共同依存的生活目標，導致兩人就像室友一樣可有可無，即使分開也不覺得可惜。

婚姻諮詢師指出，包括金錢財產、姻親家族和孩子教育等問題，很容易形成婚姻關係中的隱性毒瘤。「沒有考慮到對方的想法、感受和需求，未能進行良性溝通，就無法同理對方的顧慮與擔憂。」

都是他或她的錯？

「有錯都歸他、不關我的事」，婚姻諮商師認為，這是另一個有害婚姻的病灶。夫妻或伴侶是生命共同體，一味責怪無法改變現狀，只會惡化雙方的怨懟。要減少因為責難帶來的關係危機，除了共同面對並解決問題，「對另一半的優點表達感謝，正面的思維有助於度過婚姻難關。」

金錢扼殺婚姻？

一個家庭的金錢管理，攸關兩人的關係能否長久。一方若有金錢信用的問題，「婚姻的下場多半都不好。」專辦離婚的律師指出，釐清財務管理的權限和分責，包括家用、支出限額、教育基金、房貸償還、信用卡怎麼用等等，兩人對金錢分配有清楚的共識，避免日後因為錢而翻臉。

（圖片來源：pixabay）

對方傾訴、你有聽沒有到？

許多夫妻或伴侶，抱怨另一半把自己的話當耳邊風。「多數人會聽、也會回應，但很少人真心傾聽。」婚姻諮商師說，在聽對方的傾訴之前，必須擺脫本位主義；站在對方的角度聽他說，並擺除批評式的回應，是同理對方心情與想法的第一步。

無須說太多，反正他或她都懂？

你不說，他真的不會懂。從衣服怎麼洗、廚房如何清理、家事如何分配等，看似芝麻小事，卻可能成為爭吵的導火線。來自不同原生家庭的兩個個體決定相愛和生活，雖說愛的力量能創造奇蹟，但如果不讓對方明確知道你的想法，雙方頻頻揣摩與猜忌，讓彼此的距離越拉越遠；一點小事就能摧毀信任，再多的愛都是枉然。

資料來源：Best Life、Raddit

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