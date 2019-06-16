結婚多年仍是處女？婚姻可以有愛無性？專家這樣說

文／吳孟瑤 圖／pixabay

性愛，是婚姻生活相當重要的一部份，但為何有夫妻結婚多年，卻仍是處男或處女？而沒有性的伴侶關係，就真的無法幸福嗎？

電影《非分熟女》，故事講述結婚4年的女主角小敏（蔡卓妍飾），跟丈夫阿權（吳浩康飾）一直過着有愛無性的生活，即便小敏百般努力（嘗試使用情趣用品或情趣內衣等），都無法與丈夫正常性交，自己也一直維持著處女之身。

後來丈夫厭倦生活跟小敏分開，本以為是自己有問題的小敏，一天，遇到了另一個男人家豪（吳慷仁飾），開朗的家豪漸漸打開小敏的心，並讓小敏體會到性愛的美好，小敏才知道原來自己是可以做愛的，而兩人的關係也讓小敏跳出框架，重新認識自己。

請繼續往下閱讀...

（圖片來源：《非分熟女》官方臉書）



婚後仍是處男處女 為什麼？

心向性健康管理中心主任曾寶瑩表示，結婚後夫妻仍沒有性經驗的情形不算少見，常見原因在於，婚後才發現其中一方有性功能障礙。

性功能障礙一般可分為2種，一種是屬於生理的「原發性功能障礙」（或稱器質性障礙），男性如無法勃起、持久度不夠、無法射精等；女性則是無高潮反應、陰道痙攣、性交疼痛等。

另一種則是心理因素引起的「次發性功能障礙」（或稱心因性障礙），例如太累太忙、壓力大、要照顧小孩、沒心情等等。

但除了性功能障礙，曾寶瑩說，也有些情況是，夫妻雙方或其中一方沒有性經驗，以致無法性交，像是劇中的女主角小敏，便有點類似以上2種原因的綜合。

除了婚前沒有性經驗，不知如何取悅老公的壓力，以及父親從小保守的教育，教小敏要乖、不能表現自己的情慾等，皆是造成她日後出現心因性障礙的原因，以致結婚多年，都無法與丈夫正常性交。

（無法取悅丈夫的壓力、父親的保守教育等，造成小敏出現心因性障礙問題。圖片來源：《非分熟女》官方臉書）



性冷感與性交障礙 差別在哪？

對於劇中的女主角，有些人會分不清楚她是性冷感還是性交障礙，對此曾寶瑩解釋，性交障礙基本上是指無法「插入式性交」，或是可以進入，但會疼痛，當事人可能還是有性慾的。

而性冷感，精神科醫師楊聰財則表示，可以分成2種狀況：「原發性」（先天性）和「次發性」（後天性）。

原發性性冷感，是指從第二性徵出現、青春期開始，性慾望就很低；次發性性冷感，則是過去沒有性冷感的問題，後來才出現，可能和特定對象有關。

但與性交障礙不同的地方是，性冷感的人是可以正常做愛的，只是無法投入、沒有性慾等。

（性冷感可以分成原發性（先天性）和次發性（後天性）2種。圖片來源：pixabay）



有愛無性的婚姻真的不行嗎？

劇中的小敏，因無法正常和丈夫性交，以致兩人分開。而現實中，可能有不少人也想問，難道沒有「性」，婚姻就真的走不下去嗎？

對此，曾寶瑩比喻，在一段關係中，性，是一股很強大的拉力，性愉悅所產生的親密感與信任感，可以將雙方關係連結得更緊密。但若真的無法有性，關係當然還是可以維持得下去，只是必須找到其他的取代拉力，讓雙方都願意穩定地留在這段關係中。

（性愉悅所產生的親密感與信任感，可以將雙方關係連結得更緊密。圖片來源：pixabay）



她舉例，過去也曾遇過已經沒有性生活的夫妻，雙方覺得做愛是件很累的事，但這對夫妻卻可以坦然地在對方面前自慰、展現自己的慾望，這又何嘗不是一種親密與信任感的表現。

因此，有愛無性的婚姻當然可以，重點是雙方必須找到，可以取代性、並能維持親密連結關係的方式。

延伸閱讀：

老公「那個」進不來 但為什麼陌生人的可以？

3個「親密時的姿勢」讓妳當女王 但得先練好這些動作

老公想「三人行」怎麼辦？結婚10多年，親密生活趨於平淡 她困惑：該答應嗎

女人該學會「讓自己舒服」 想要安全又健康地享受...專家提出3建議

5旬婦人便秘嚴重 致下半身開了兩朵「菊花」

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章