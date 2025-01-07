天冷恐爆心腦血管疾病！　出現「11症狀」快就醫

▲國健署提醒，天冷要特別留意心腦血管疾病。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期受到大陸冷氣團影響，氣溫下降，要特別留意心腦血管疾病。國健署提醒，若出現「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等心臟病症狀或出現無法做「微笑、舉手、說你好」，恐是中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。

根據衛福部112年國人死因統計，心臟疾病及腦血管疾病分別位居第2名及第4名，奪走約3.6萬條生命。「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）與心腦血管疾病息息相關，

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國健署指出，每當氣溫驟降與天氣濕冷時血壓易升高，增加急性心肌梗塞和中風風險，有三高或心血管疾病的患者，以及年長者，需特別注意保暖和氣溫變化以及做到以下四大重點。

1.調整外出時間：清晨和傍晚是溫度最低的時段，建議避開低溫和溫差較大的時段出門，並結伴同行相互關照。

2.穿搭保暖：根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿著除保暖外亦須注意靈活活動。

3.隨時補水：儘管天氣寒冷，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成風險，戶外活動中，建議每15分鐘飲用200-300毫升溫水，並避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

4.留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀，或出現無法執行「微笑、舉手、說你好」此三動作之中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。