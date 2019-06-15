「減重5大地雷」要避開　這個觀念是大魔王

文／謝懿安 圖／pixabay

減肥路上除了要有正確的方法，更要懂得避開隱藏在生活細節裡的魔鬼，聰明避開這些容易讓你減重失敗的地雷，等於鋪平通往減重成功的康莊大道，剷除陷阱！

餐桌上，常聽到父母說：「吃完，別浪費。」你知道嗎？這種話，是復胖的大地雷。不想功虧一簣，就必須避開擋在你減肥成功最後一哩路的各種地雷。

①飲料號稱零卡高纖

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市面上有不少號稱零熱量、高膳食纖維的飲品，瑞之盟營養機構營養師李姿儀提醒，偶爾喝沒關係，但不要藉此取代水分、或是當成營養素來源。即便人工代糖沒有熱量，但食品添加物可能改變腸道菌叢生態，影響代謝，造成肥胖與代謝症候群。

②「不想浪費」是大魔王

聯青診所主治醫師顏佐樺發現，很多人過量吃，是因為「不想浪費」的觀念深植心中。他認為，不想浪費是美德，但可以用其他方式來避免食物過剩。例如點餐時，可以先請店家減少分量，或是打包回家隔餐吃。如果不得已有剩，多吃兩口青菜沒關係，但若剩下一堆飯，今天又已吃夠澱粉，且本身有肥胖、血糖問題，這時就要好好思考，硬吃下肚，累積下來身體出問題，又要耗費醫療資源和金錢，是否值得。他提醒，從中找到平衡，才能讓身心都自在。

③邊做事邊吃東西

日本抗加齡醫學會專科醫師日比野佐和子建議，重新檢視自己的吃飯環境，很多人習慣「一邊做事，一邊吃東西」，不但沒有好好放鬆，享受料理，連回想起自己吃什麼都有困難。專心吃飯其實只要15～20分鐘就夠，不會花太多時間。無論選擇哪種飲食法，都可以吃得很好。用心選擇自己的每一餐，坐在餐桌前好好面對飯菜，也能在精神上得到「吃飽」的滿足感，就能防止飲食生活混亂。趁這個機會重新審視用餐環境，用好食物滋潤心情。

（圖片來源：pixabay）



④減肥只靠意志力

養成健康習慣不容易，別再催眠自己失敗就是意志力差。美國華盛頓大學一項研究發現，過度規範下容易有「破戒反應」，像是原本嚴格控制飲食3個月，因為一次忍不住吃了口蛋糕，就決定自我放棄大吃特吃。顏佐樺建議，練習覺察慾望但不需批判，可以吃喜歡的甜點，但試著放慢速度，感受吃第一口時的滿足感，接著第二口、第三口，當發現滿足感不存在時，試著停止進食，練習愈多次愈能自在，不用依賴意志力鞭策自己。

⑤嘗試新奇減重法

減重過程中，不免會看到其他新奇的快速減重法，不管是名人試了有效，還是網友推薦，又激起嘗試慾望。台灣肥胖醫學會副祕書長、台大醫院北護分院教學研究部主任楊昆澈說，這時提醒自己：這些分享多是「成功的分子」，但「失敗的分母」往往更多，只是沒說出來。尤其，極端的減肥法容易引起生理反撲而復胖。短時間可能效果好，但時間一拉長，身心都會出問題。他建議，經過醫學證實與專家建議的飲食與運動的正確方法，才有可能長時間維持，並看見減重成效。

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