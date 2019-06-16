吃蛋能補腦！營養師曝茶葉蛋「灰灰綠綠真相」：我的精神糧食

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現代人為多爭取一分鐘的睡覺時間，早餐愛從方便又快速的便利商店下手，趕時間又顧及營養的好選擇莫過於「茶葉蛋」，不只熱量低、省錢又健康！但網路上曾瘋傳茶葉蛋滷得灰灰綠綠「是因為含重金屬」，千萬不能吃！對此，營養師劉怡里破除迷思，認為「吃蛋能補腦」增強記憶，是她的精神糧食。

由營養師劉怡里及美女主播蔡逸帆建立的Youtube頻道《里帆不煩》，分享減肥、營養、健康及生活相關話題，該集破除「便利商店茶葉蛋不能吃？關東煮有毒？」2大迷思。由於網路上瘋傳，蛋滷煮太久導致蛋黃層外灰灰綠綠，是因為含有重金屬，恐有致癌疑慮，但將茶葉蛋視為「精神糧食」的劉怡里指出，蛋白含有硫化氫、蛋黃有鐵成分，放在鍋裡滷煮，交互作用之下會產生「硫化鐵」的灰綠色物質，關鍵在於煮太久，但是仍可食用。



▲營養師劉怡里揭開「為何茶葉蛋灰灰綠綠」的背後真相。（圖／截自播吧）

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很多人認為蛋殼被滷到爆裂、蛋白呈現咖啡色，代表越入味也越好吃，但劉怡里解釋，滷煮太久的茶葉蛋相較於水煮蛋，營養成分會下滑，且蛋白質吸收率較差，但以便利性而言，購買便利商店茶葉蛋食用，對健康「是無害的」。她也提醒，茶色較深者代表滷製時間長，鈉含量較高，吃多恐引發水腫，建議平時有攝取的豆腐、雞腿及魚肉的成年人，每天攝取1～2顆可補腦的雞蛋剛剛好，若為膽固醇過高者，「1顆全蛋都還OK」，並強調吃蛋並非造成高膽固醇的最主要原因。

此外，網路上也流傳關東煮久煮不爛，且食物可浮在湯上「都是因為加了很多化學物質」。劉怡里打臉「裡面有肉就會浮，煮水餃也會浮起來啊！」她指出關東煮內某些加工物之營養價值並無原始肉類、魚類來得高，建議可選擇香菇、蘿蔔、筊白筍及玉米等新鮮食材，補充蔬菜攝取量，低卡無負擔。且要聰明避開豬血糕、容易水腫的湯，讓你在沒時間認真挑選三餐內容時，仍可在便利商店買得方便、吃得健康。



▲茶葉蛋蛋黃外層灰灰綠綠，過去網友曾瘋傳「有毒不能吃」！（示意圖／記者趙于婷攝）