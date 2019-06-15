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回「嗯、喔」超敷衍！男生有4大跡象＝不可能喜歡妳…還傻傻在等？

點評:聽見心碎的聲音…
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滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）
▲想知道男生喜不喜歡妳，看他有沒有做出這4件事就知道。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

女生們在自以為「春天到了」的時候，常會有腦補的情況！明明對方沒那個意思，內心小劇場自行誇大解讀「他好像喜歡我」。但根據《Cosmopolitan》報導指出，如果妳暗戀的對象出現「4大跡象」，代表完全對妳沒意思，女生們請接受事實，早日認清吧，別讓自己越陷越深。況且天下男人一大堆，別再浪費時間在不喜歡妳的人身上了，快醒醒吧！

1.經常已讀不回、超敷衍
有句廣告台詞說「再忙，也要和你喝杯咖啡！」如果連抽出時間和妳閒聊打屁的時間都沒有，何來喜歡可言？對於常常不讀不回、已讀不回，或是愛以「喔」、「嗯」、「好」敷衍回覆者，請妳省點心吧！他沒有妳想像中那麼在乎妳。

2.根本不管妳死活
就算是呆得像木頭的男生，一得知喜歡的女生心情down到谷底，肯定會想盡辦法在第一時間衝到身邊給予妳安慰和支持；但如果妳生病了沒人照顧，或是告訴他最近工作不順，卻感受不到他絲毫的關心，不願擠出一點點時間給予妳溫暖，其實答案已經很明顯了。

▲▼滑手機。（圖／免費圖庫pakutaso）
▲當喜歡的男生告訴妳「我不想談戀愛」時，就是要妳知難而退。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

3.表明「我不想談戀愛」
男生常以「我現在不想談戀愛」，或是「工作太忙無法兼顧愛情」的理由間接拒絕女生，但其實這些話真正的意思都是「我不喜歡妳，別煩了！」會以工作、課業當做擋箭牌，說到底就是「對妳沒意思」，面對現實吧！

4.他說有喜歡的對象
這是超明顯的打槍！有喜歡的對象，只可惜那個女孩不是妳，聽到這句話還是趕緊抽離，別再自虐了，否則他可能會開始向妳討教如何追求他心目中的女神，甚至把追妹過程分享給妳聽，就像一把利刃直刺妳的心。

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柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

關鍵字： 兩性 愛情健康 交往 談戀愛 暗戀 Cosmopolitan
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