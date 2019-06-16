以為是懷孕！16歲女「卵巢長牙齒」卡9cm大腫瘤　醫驚：裡面還有頭皮



▲醫師從女子的卵巢腫瘤中，挖出3顆牙齒。（圖／李偉浩醫師獨家授權提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導



肚子日益變大，如果不是發福變胖或懷孕，可得小心了！一名16歲小女生，發現肚子越來越大，爸媽以為女兒未成年要當小媽媽而爆氣，趕緊帶她到診所檢查。婦產科醫生用超音波一照，發現卵巢裡卡了一顆9公分的腫瘤，擔心恐為惡性腫瘤因此建議帶往大醫院檢查，沒想到驚見3顆牙齒嵌在腫瘤上，還有其他「人體組織」全絞成一團。



收治個案的振興醫院婦產部醫師李偉浩獨家分享，曾遇一名16歲少女肚子越來越脹，家人以為她亂搞懷孕而帶往診所檢查，用超音波一照發現卵巢藏了9公分的大腫瘤；此外，腫瘤上還嵌著3顆潔白的牙齒，還有頭皮、頭髮以及大量脂肪全絞成一團「要拿出來好難」，確診為罹患「畸胎瘤」。家屬擔心手術會影響少女將來生育能力，但若不手術，卵巢仍可能因腫瘤佔據而慢慢喪失功能，嚴重者更可能因卵巢扭轉而必須摘除單側卵巢。



▲不只有牙齒，畸胎瘤中還有頭髮、頭皮和脂肪。



李偉浩解釋，「畸胎瘤」為卵巢瘤的一種，有惡性可能但機率僅0.3～1%，大部分並無徵兆，有些則會造成月經紊亂，下腹部悶痛，但仍沒有準確診斷的症狀。一般好發於20～40歲的女性，最常見為20多歲年輕女孩，且「一定會有脂肪，大多數會伴隨牙齒、骨頭、皮膚和頭髮」。但最重要的是，約有10～15%機率雙側都會有，因此檢查時務必兩側卵巢皆要檢查，另外也要和患者強調，對側卵巢將來也有出現畸胎瘤的可能。



一看到腫瘤上卡著頭皮、頭髮、皮膚及脂肪看起來的確嚇人，但李偉浩解釋，16歲少女罹患的腫瘤確診為良性。畸胎瘤由「卵巢生殖細胞」所形成，目前認為先天性存在，常在女性20多歲時產生各種症狀，若不慎因撞擊破裂，則可能會有噁心、嘔吐、腹脹和發燒等症狀，還會因內容物外流而引起化學性腹膜炎，必須馬上緊急開刀治療，否則將有喪命風險。



李偉浩也指出，較特殊的狀況為畸胎瘤會製造一種對抗神經原的「抗原物質NMDA」，讓人體免疫系統自動生產抗體應付，若人體產生大量抗NMDA抗體，則會影響大腦引發腦膜炎，恐造成情緒不穩，或自律神經失調，若遇此狀況，也必須將畸胎瘤摘除以治療症狀。



▲絞成一坨的人體組織超驚悚。