2種「便便有血」差很大！醫曝「這3種癌症」易被誤診是小病　

點評: 痔瘡跟大腸癌，真的很容易讓人搞混！



▲便血時究竟是痔瘡破還是大腸癌，常讓人傻傻分不清楚。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

生活中心／綜合報導



醫生在門診中最常遇到的，莫過於「把自己當醫生」的患者，常因為發病部位太私密而羞於就醫，或是根本懶得看醫生，而自行買藥服用嗎？小心一個誤診恐錯過黃金治療期。根據陸媒《生命時報》採訪南方醫科大學南方醫院腫瘤科主任尤長宣、南方醫科大學第三附屬醫院腫瘤科主任關小倩，分析出最容易被患者誤診的3種癌症，快看醫生吧！

傻傻分不清楚？最容易被患者誤診的「3種癌症」：

1.大腸癌和痔瘡

兩者的主要症狀皆為「大便帶血」，但罹患痔瘡機率較高，因此大多數患者一旦血便，都會以為是痔瘡破裂。但痔瘡患者便便中的血液僅會在糞便表面，通常不會混合，且血液多呈現鮮紅色、無黏液。

至於大腸癌的患者的血便，屬血與糞便混合，血液多為暗紅或呈果醬色，且還有黏液，還會伴隨著下腹不適、有便意卻無法一次排乾淨，排便習慣改變和糞便變細、不成形等症狀。

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▲胃癌和胃潰瘍病程長短差很大。（示意圖／記者李佳蓉攝）

2.胃癌和胃潰瘍

兩者臨床表現相似，但胃潰瘍見於青壯年，且上腹痛和飲食習慣有關，會週期性的發作，症狀可拖多年。



至於胃癌則好發於中老年人，上腹痛症狀會日益加重，病情發展較快、病程較短。

3.腦腫瘤和腦血管疾病

腦中風、腦出血等腦血管疾病大多發生在老年人身上，它的臨床表現和長腦瘤很相似，可能出現肢體偏癱、肢體無力、頭痛、嘔吐和吞嚥困難、人格行為變異等。一般腦血管疾病的患者大多有高血壓、動脈硬化的病史，且多為突發性。

罹患腦腫瘤的患者，則多有顱內高壓、頭痛、噁心和嘔吐等以緩慢但症狀持續加重的狀態表現。若突然發現體表腫塊、或任何部位出血、肢體無力，或因不明原因造成體重下滑等，務必盡速就醫。