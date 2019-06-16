想壞壞難OO！專家曝5秘訣「那邊勇猛站好」…愛的鼓掌嗨翻了



▲%%時想要擁有好表現，專家傳授你5個小秘訣。（示意圖／資料照）

文／性福導師許雅雯



「我無法勃起」



「怎麼說呢？」



「最近才剛和女友交往，剛熱戀所以約會很頻繁，不過我擔心的是如果有機會做愛，會不會又再次當機。因為已經有過幾次用手手無法讓那裡硬，請對方幫忙也沒反應，想說隔一晚再來，沒想到還是投降狀態。害我最近都很怕有性行為……有沒有什麼技巧快點教我，讓我可以快點上場。」



情緒拿不掉，但你可以先辨識



想要快點消弭掉緊張、焦慮或者是害怕這類不安的情緒，讓人能夠回復到正常的表現，這是人之常情。可是當一位容易緊張的人，準備上台報告時，卻希望當下把緊張的感受拿掉有可能嗎？



我問他：「你發表前很緊張會做什麼？」



「把自己要講的內容拿出來，再練習怎麼說，更能精準表達。」



「那你緊張的感覺還會在嗎？」



「還在呀！不過只要站上台，前面說的順就好了。」



於是我再問：「吵架的時候，你叫別人不要生氣，他就會不生氣了嗎？」



「不會」



「叫你不要想太多，你的大腦就會停止打轉了嗎？」



「還是會一直想」



對呀，因為情緒是很個人的感受，也只有當事者能夠和自己的情緒相處，但我們能協助的地方就是搭一座橋樑，幫助你去看見這些情緒想要告訴你什麼，練習類似的情景再次發生時能夠有不同的應對方式，讓您更有別於以往的慣性模式。



▲消除床上的緊張焦慮感，把握5個小方法「愛的鼓掌」超嗨！（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



讓你順利立正站好的5個小撇步



因此如果在面對性愛時，輕微程度的焦慮，有些小方法提供大家做參考並派上用場：



1.預先出場

當我們在緊張的時候，說話語速會不自覺的加快、呼吸變急促，或是動作變快等等，更因為意識到自己這些外在行為反應的不正常，反而更加手足無措。於是當我們主動說出：「我現在蠻緊張的，擔心表現不好，先一起洗個澡吧。」，對方反而會知道你的在意，甚至可能會提出減緩緊張的想法，而你的擔心也會因為說出口而減輕一些。



2.慢慢來比較快

急就會快，快就會亂了方寸，建議可以在前戲時放慢腳步，把專注力先放在享受親密時愉悅的感受，像是親吻慢一些、愛撫多一點時間，或是先為對方服務，過程中也可趁空調整自己的步伐。



3.深呼吸很重要

放慢腳步時，有察覺自己呼吸變得較淺和急促嗎？提醒自己深呼吸，藉由改變呼吸的頻率影響你的情緒，當你較平穩的時候才有多餘的心力顧慮到其它的面向。



4.放鬆身體

放慢速度後，你可能會意識到自己身體某些部份的肌肉變得緊繃，像是大腿、肩膀、手變得不靈活等，透過「緊─鬆」的方式，出力讓身體緊繃，接著放掉，去感受鬆的狀態，又或者動一動身體。



5.練習做愛

很多人都會落入完美的陷阱裡，沒有人第一次性愛就是100分，更何況100分又是誰定義的呢？就像是開頭對話討論上台報告時緊張會怎麼做，提到了很重要的兩個字─練習，把不可控制的未來因素轉移到能夠控制的事情上，再次複習演講的內容，而不是一再跳針。做愛也是需要練習，在每一次的性行為後，做溝通再修正，達到兩人較滿意的狀態。

陰莖在開機時當機偶一為之倒還好，但若是持續超過半年以上在性上一直有狀況時，就還是得考慮找專業的資源做進一步的探索與改善，畢竟當機後可不能就從此不開機，要看硬體（生理）出狀況還是軟體（心理）要整理囉，才能保有良好的性生活品質。

本文作者：許雅雯，現任台灣相性幸福健康管理顧問有限公司性福導師

為台灣女人迷-臉紅紅性福診療間專欄作家、台灣pairs派愛族專欄作家、男人幫專欄作家及台灣幸愛誌專欄作家。

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▼許雅雯性福導師。（圖／相性幸福提供）





本文經授權轉自：相性幸福健康管理中心