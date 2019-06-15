▲「上天要給你的躲不掉！」型男名醫邱顯學，中風10年又罹癌。（圖／邱顯學醫師提供，下同）

記者嚴云岑／採訪報導

人稱「邱醫」的型男名醫邱顯學，今年3月剛出書分享中風經歷，沒想到新書才上架，他又感到身體不適，鼻涕與痰中出現血絲，到醫院檢查，果然揪出第三期鼻咽癌。惡疾在10年內接踵而來，邱顯學卻淡定看待。他將中風比喻為「隨堂小考」，只要做好準備，就能安全過關；癌症則是「Open book」，知道題目卻未必找得到答案，只能邊治療邊摸索，期待抗癌成功後，能再出書分享經驗。

今年51歲的邱顯學擁有中西醫雙執照，曾任高雄長庚中醫科病房主任。在41歲那年，他在從辦公室前往腦中風會議途中，感到頭腦發脹、頭皮發麻，眼前還出現一片黑色荊棘，慢慢遮住視野。

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察覺身體有異狀，邱顯學停下腳步，發現右腳雖踩在地板上，卻感覺不到反作用力，緊急向同事求援，在等待醫師到來期間，他靠著牆壁，用左手拿針戳進後腦勺「強間穴」，在急診候診期間，又順手拔針插進「足三里」，也因這無心的兩個自救動作，大大紓緩了中風症狀。

▲邱顯學醫師幫病患針灸。

邱顯學受訪時笑道，會選擇這兩個穴位，完全是出於直覺，「先前沒有人這麼做過」。強間穴主導後腦督脈，在拔出後他感覺到麻感退去，頭暈也大為緩解；足三里則屬足陽陰渭經，與身體陰陽有關，這麼做只是為了確保透過針刺，讓肌肉持續保有張力。

雖然台灣腦中風學會建議，在中風的黃金3小時內，可施打血栓溶解劑緩解症狀，但邱顯學卻因症狀持續改善，並未施打，只靠服用阿斯匹靈治療。在住院期間，他只要醒著，都未用自己的力量做復健，地4天就能扶著床站立，2週後出院時，他已能正常行走，雖然右腳還會「外甩」，但旁人完全看不出異狀。

邱顯學在出院10天後重返診間，院方怕造成病患恐慌，並未主動公開病情，在休診期間只宣稱他「出國開會」。邱顯學苦笑道，自己被病人唸了一整年，後來等到症狀慢慢恢復，才敢將實情告訴病人，也有越來越多病患來請益中風後的保養之道。

▲邱顯學今年3月出書後到各地舉辦講座。

在中風4年後，邱顯學離開高雄長庚，開設中一苑中醫診所並擔任院長。詢問當初離開原因，他笑稱，「我的生涯中，只剩下基層醫師還沒做過。」在進入醫療體系後，他的訓練與養成都在醫學中心，離開是轉機，也能挑戰不同面向的服務。

邱顯學開業後，利用看診期間，集結中風後的心路歷程，出版了《下午5點02分，我中風了》一書，今年更上遍各大節目，分享養生之道。不過，命運之神又與他開了個大玩笑。

今年3月初流感肆虐，邱顯學某天下診後，發現自己不太舒服，以為染上流感，開始自行調理身體，沒想到2、3個禮拜過去了，他的咳嗽、鼻涕症狀皆未改善，右耳還聽到「倒水聲」，4月初更發現咳出的痰與鼻涕中都夾帶血絲，他回去長庚找前同事看診，做了頭頸部核磁共振檢查，果然在鼻咽部發現不規則凸起，1週後後切片檢查報告出爐，確診為三期鼻咽癌。

▲邱顯學在施打化療抗癌時，也一併用中藥調理身體。

「上天要給你的，你躲不掉。」邱顯學表示，鼻咽與顱底神經血管相連，無論第幾期都無法動手術，加上電腦斷層顯示，癌細胞已轉移到頸部兩邊的淋巴結，目前已開始施打放化療治療，並輔以中藥調理身體，增強體力抗癌。

邱顯學提到，10年前中風後，他體悟到需要在工作與生活中取的平衡，也開始拒吃拿鐵、奶茶、麵包等發酵食物。今年罹癌後，他的飲食禁忌又多了煎炸、醃漬類食物，平時多以水煮或烤物代替。他以自身經歷提醒民眾，一定要找到與壓力的相處之道，否則人長期處於高壓下，加上飲食不均衡，免疫力可能因此降低，進而產生各種負面影響。