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雙腿水腫心腎無異狀　她當「墜腳氣」拖半年...結果GG了

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水腫。（圖／記者李佳蓉攝）

▲雙腿水腫心腎無異狀，她當「墜腳氣」拖半年...下場有點慘。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

雙腳腫脹真的是「墜腳氣」嗎？一名74歲的劉奶奶，平時身體健康，但近半年來雙腿出現不對稱腫脹，檢查發現心臟、肝臟、腎臟皆無異狀，亦無靜脈血栓等情形，但因服用利尿劑、抗凝血劑也沒效，只能放任小腿持續脹痛，甚至出現色素沈澱，就醫檢查後，才知道是「髂靜脈壓迫症候群」作祟。

國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉修表示，髂靜脈壓迫症候群好發於50歲以上女性、活動力旺盛的年輕男性、孕婦及膀胱疾病、腫瘤、先天異位腎臟等患者。

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髂靜脈壓迫的發生率約20%，輕度的靜脈受壓，不會出現症狀，但髂靜脈若長期受到嚴重壓迫，會造成靜脈血液回流障礙和下肢靜脈壓力升高，有2%~5%的患者會出現臨床症狀，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，甚至有時會造成男性精索靜脈曲張和不育。

腳水腫竟是髂靜脈壓迫症（圖／記者趙于婷攝）

▲劉奶奶接受氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療後，雙腿已消腫。（圖／記者趙于婷攝）

ㄧ般而言，雙腿腫脹檢查沒有心臟衰竭、腎臟衰竭、肝臟硬化等問題，心臟、腎臟、肝臟皆狀況良好，會先以利尿劑消腫藥物治療，但腫脹還是沒改善，進一步靜脈攝影、血管內超音波等檢查，才發現是髂靜脈壓迫造成。

劉奶奶後到國泰醫院後，經靜脈攝影、血管內超音波等檢查，確診為髂靜脈壓迫症候群。張嘉修提到，劉奶奶年長且體重偏重，髂動脈會變硬，加上骨盆前傾，使骨盆腔空間變小，而髂靜脈受到前方髂動脈和後方骨盆壓迫所致，血液回流至心臟產生障礙，造成腿部腫脹等病徵，所幸劉奶奶經接受氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療後，雙腿已消腫。

張嘉修表示，髂靜脈壓迫症候群在臨床上容易被忽略，民眾若長時間雙腿不對稱腫脹，除了需要適時運動及補充水分預防血栓形成，更應及早就醫檢查，以免釀成大禍。

目前最可靠的診斷方法有下肢靜脈攝影及血管內超音波檢查，其中血管內超音波檢查是近年開始發展的技術，對於確定病灶原因、評估是否合併血栓及血管內治療的位置等很有幫助。症狀較輕微的病人，建議抬高患肢，避免長時間久坐或久站，或穿減壓彈性襪減輕不適感。

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關鍵字： 墜腳氣 雙腿水腫 國泰醫院 心血管中心 張嘉修
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