3歲癲癇休克...他「重生21年」退伍前遭撞腦死　媽忍痛簽器捐

▲趙惠音拿著兒子劭祈生前的照片合影。

記者嚴云岑／台北報導、攝影

24歲的周劭祈，退伍前最後一個休假日與爸媽吃過晚餐後，在重返軍營時因搶黃燈遭撞，頭部受到重擊，緊急送醫搶救一夜，仍被宣判腦死，媽媽趙惠音雖然不捨，但想到兒子平時總是樂於助人，主動跟醫師說「我要器捐」，共捐出了肝臟與雙腎，讓3個家庭重獲新生。

器官移植登錄中心今（15）日舉辦植愛感恩音樂會，趙惠音帶著劭祈的照片出席參與。她感慨表示，劭祈是家中獨子，在3歲那年，因癲癇發作導致休克，在鬼門關走了一遭，重生後對生命充滿熱誠，16歲考取第一張救生員證照後，多次泳渡日月潭，大學寒暑假期間，也總是放棄玩樂機會，在泳池畔執行救生勤務。

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儘管劭祈在兒時歷劫後總是認真過活，但命運之神卻沒有放過他。在2014年10月，退伍前的最後一個休假日，劭祈與爸媽吃過晚餐後，騎車返回營地，卻因黃燈搶快遭撞，力道之大，讓他當下頭部重創昏迷。

▲趙惠音在結婚20年拍的全家福，那時劭祈還是高中生。

「醫生說，他可能在撞擊當下就腦死了。」趙惠音表示，她與先生接到電話後，在晚上9點多趕到醫院，劭祈的昏迷指數只有3，醫師直言，「就算救起來，情況也不樂觀」。這時她剛好看到急診室牆上貼的器捐宣導，猶豫了一晚，主動提出捐贈要求，幫兒子遺愛人間。

趙惠音受訪時表示，他們一家都是基督徒，追求靈魂恆久不滅，肉體只是身外之物，而兒子生前不菸不酒，剛好讓健康的器官，造福正在受苦的病患。

趙惠音提到，他們只是一個平凡的家庭，但兒子的告別式，卻意外擠滿了5、600人，在告別式的紀錄本裡，也裝滿了親友的祝福，象徵著兒子生前的好人緣，也應證了劭祈在社群網站給自己的座右銘，「生命，是一件很精彩的事。」

▲趙惠音在年輕時就簽署了器捐同意書。

劭祈結束24年的短暫人生，卻在媽媽的「捨得」下，在生命的終點做了一件更有意義的事。趙惠音說，自己早在年輕時參加YMCA活動時，就簽了器官捐贈；先生今年生病住院時，也在病床上表達了器捐意願，一家人都將跟隨兒子腳步，獻出大愛。

劭祈離開快5年了，趙惠音與先生還是經常參加器官移植登錄中心舉辦的家屬聯誼會，分享兒子的故事，雖然每講必哭，但也只有在此時，最能感受到與兒子的心緊緊相連。現在她每週仍會到墓地探望兒子，與他說話。沙鹿大甲山上的墓園下方就是海巡總隊，每次往下望，就彷彿兒子還在軍中，等待下一次休假返家。