騎重機撞貨車癱瘓...他只求「能走去馬桶大便」　醫創造奇蹟

▲騎重機撞貨車癱瘓...他只求「走去馬桶大便」，醫創造奇蹟。（圖／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

29歲的水電技師張淵勝，去年底騎重機與貨車對撞，造成左上臂、下肢多處骨折，因全身神經嚴重受損，醫師幫他接完斷骨後，無奈表示，「你應該會終身癱瘓！」讓他與家人掉入深淵，所幸經親友介紹，輾轉找到義大醫院院長杜元坤醫師，在受傷2個月內接受神經繞道接合手術，術後配合復健恢復良好，現已能拄著助行器行走，還能夠騎腳踏車。

杜元坤今（15）日舉辦「脊椎神經重建創新療法」記者會，張淵勝也出席分享自身經驗，更頻頻向杜元坤道謝。張淵勝表示，出了車禍後，他完全不敢想像自己能再站起來，找到杜醫師前，自己最大的希望僅為，「能走路去馬桶大便」，沒想到恢復情況超過預期。

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▲義大醫院院長杜元坤自創「杜氏刀法」至今已拯救3000名病患。（圖／公關提供）

杜元坤表示，張先生主要有3處神經損傷，分別為左上肢臂神經叢扯斷、右下肢腰椎神經扯斷、左下肢腿神經斷裂，中間一大段神經都沒有了，如果用傳統的「硬接」方式，雖然手術時間只要2至4小時，但恢復效果不佳，只有10%成功率，病人通常在短時間內放棄治療。

杜元坤在多年前創立「杜氏刀法」，先透過脊椎大面積減壓，再利用超級顯微手術將受損神經繞道，接到遠端有血管的健康神經，最後在施打經萃取過的自體細胞，促進神經癒合與突觸生長，雖然手術時間長達8至10小時，但成功率卻超過80%，至今已讓超過3000個因臂神經叢受傷及腰椎、骨盆、坐骨神經受損的病人重拾行動能力。

杜元坤拿開車比喻他的「杜氏刀法」，「你開在高速公路上，路突然斷了，總不能在那裡等，可以下去走省道，這就是神經繞道的基本原則。」不過，並非所有病患都適用這項手術，若是一、二、三節地高位頸椎受傷，因為沒有神經可拉下嫁接，可能就無法施作繞道手術；另外，若在傷後3~6個月內的黃金期接受手術，也能達到較好的恢復效果。

▲張先生傷後8個月，已可在媽媽攙扶下行走。（圖／記者嚴云岑攝）

張淵勝表示，他希望用自己的故事，帶給脊損病患一絲希望。他強調，復健時的心態調整很重要，「如果你每天都愁眉苦臉，就算最好的資源都給你了，也沒辦法好起來。」

杜元坤提到，脊損患者復健除了靠電擊刺激肌肉，還要訓練肌肉與關節的活動力，過程雖然痛苦，但是「熬過就是自己的」，張先生經過6個月的復健，在受傷8個月後就能拄著助行器行走，「算是很了不起」，若堅持下去，遲早有一天能拋開助行器，靠自己的雙腳行走。

▼張先生獻花給杜元坤表達謝意。（圖／記者嚴云岑攝）