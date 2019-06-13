登革熱突圍「蔓延到鳳山」！又增2感染...今年20例都在高雄

▲登革熱突圍「蔓延到鳳山」！新增2感染...今年20例都在高雄。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

疾病管制署公布高雄市新增2例本土登革熱病例，為居住三民區鼎金里70多歲女性居民及鳳山區中和里50多歲男性，後者在鼎金里上班，2人均無疑似症狀，於今（13）日確診登革熱第四型。由於2人主要活動地包括三民區鼎金里、金獅湖公園及金獅湖市場，與鼎金里及鼎西里群聚疫情具高度地緣相關性，研判屬同一波群聚感染。

疾管署副署長莊人祥表示，本次新確診個案中有1人居住鳳山區，為防範疫情擴散，疾管署與高雄市政府將安排防疫人員前往鳳山區個案住家週邊執行社區緊急防治，另針對三民區群聚高風險里別，亦持續加強疫情調查、病媒蚊監測、孳生源清除及民眾衛教等防治工作，目前已針對859位民眾進行擴大篩檢。

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疾管署表示，由於第四型登革熱臨床症狀較不典型，籲請醫療院所提高警覺，如遇有發燒症狀之患者，應立即使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並加強疑似個案之通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

▲防疫人員仔細檢視盆栽是否有病媒蚊孳生。（圖／疾管署提供）

今年截至目前國內累計20例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區18例（鼎金里15例、鼎西里2例、鼎力里1例）、鳳山區（中和里）及前鎮區各1例；另有165例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次呼籲，近日各地降雨不斷，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」，應仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網。