失眠增心血管、憂鬱風險　醫推「3大改善法」：按按耳穴吧！

▲中醫師提供助眠三大耳朵穴位，按一按有助改善失眠。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

你也飽受失眠困擾？失眠原因眾多，如身體疾病、睡前過度亢奮、壓力、自律神經失調等，值得注意的是，長期有睡眠問題也容易引發心血管、焦慮症、憂鬱症等疾病。除了服用西藥之外，中醫師也建議，有失眠問題的民眾可以透過「耳穴按摩」來幫助改善。

台北市立聯合醫院中醫師謝旭東指出，失眠表現分為入睡困難、容易驚醒、醒後不易入睡、醒後疲勞感，原因包括身體疾病、夜尿、氣喘、疼痛等、晚上吃太飽、睡前過度亢奮等，近年更多的是因為壓力、個性緊張、過度疲勞、自律神經失調，睡不好的壞處小則隔天昏沉，大則增加罹患心血管疾病、焦慮症、憂鬱症、高血壓、高血糖等疾病風險。

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一般來說，失眠問題可透過西醫藥物治療。謝旭東說，西醫治療失眠的藥物有中樞神經抑制效果，好處是快速緩解急性失眠，但長期服用也可能有頭昏、嗜睡、精神乏力感等副作用，吃越久劑量藥越重，只要一停藥可能就會無法入眠；而中藥則是針對體質調理，改善個人體質，讓人在晚上產生睡意。

▲失眠可透過西醫藥物治療之外，也可用中醫調理。（圖／免費圖庫）

除了藥物治療之外，還要搭配生活習慣的改變，謝旭東也建議以下3點。第一是要「作息正常」，養成定時上床睡眠的習慣，如因生活上瑣事導致睡眠時間不定，則不能連續超過1週，否則之後要改過來就相當困難。

第二則是「運動助眠」上班前或下班後抽點時間運動一下，但記得睡前兩小時避免劇烈運動，運動不只放鬆心理壓力，也能暢通身體循環，從早到晚坐在電腦桌前是不能睡好覺的。

第三就是「耳穴按摩」，睡前按摩耳朵穴位，如「神門、心區、枕區」三個穴位睡前左右耳按摩各5分鐘，也能經過醫師診斷後，貼上耳珠再進行按壓。