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嬰兒搭機「耳朵爆血」哭鬧！醫提5點提醒：這情況硬搭超危險

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寶寶,捏臉,嬰兒,臉頰,可愛（圖／達志／示意圖）

▲嬰兒搭飛機要注意耳氣壓傷。（圖／達志／示意圖）

文／兒科醫師王韋力（威力醫師）

隨著暑假即將到來，出國旺季即將到來，威力醫師很多朋友都會問，嬰兒搭飛機要注意甚麼？今天就來跟大家談談。

很多父母都有經歷過寶寶在飛機上劇烈哭鬧，可是很多人卻只以為嬰兒「在飛機上」這個陌生環境不適應，威力醫師就曾經遇過有旅客一下飛機直奔診間，媽媽抱著約六個月大哭鬧不止的嬰兒，寶寶一邊耳朵流著血。

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媽媽說寶寶在出國前稍微感冒鼻塞流鼻涕，飛機剛啟程不久，寶寶就哭鬧了一陣，家人不以為意，出國期間寶寶一直都還是感冒沒好，然後還是比其平常躁動不好睡，大家只覺得可能是新環境寶寶不適應。

一直到回國當天，在降落過程，寶寶哭鬧越來越厲害，然後就發現，一邊耳朵流血了，提著行李還沒回家就先趕緊跑來看醫師。像這樣耳朵發炎導致流血的情形，平常並不常見，可是耳朵不舒服導致寶寶哭鬧的案例卻非常多。這個我們稱作「飛機耳」或是「飛航中耳炎」，也有人叫做「耳氣壓傷」。

這種飛機起飛降落時引起的飛機耳，主要是因為耳膜內外壓力不平衡造成，所以要減輕這個症狀，只要能讓耳咽管打開，內外壓力就容易達到平衡，自然就不會不舒服。那哪些方法可以幫助壓力平衡呢？

▲▼嬰兒搭飛機要注意什麼呢？（圖／威力醫師的育兒週記-王韋力）

1.大人或大孩子只要打哈欠，多作吞嚥動作，或是捏鼻子閉嘴巴作擤鼻涕動作就可以了。

2.小朋友如果已經會嚼口香糖，或用吸管喝飲料，也可以在起降時做這個動作。

3.嬰兒的話可以親餵母奶或奶瓶餵奶，也可以使用奶嘴讓寶寶吸吮。起降時保持清醒。

4.寶寶睡著了如果沒有辦法有效吸吮，耳壓自然不容易平衡，反而容易發生飛機耳，所以不要怕吵醒寶寶喔。

5.如果本身感冒或鼻子過敏，鼻塞或鼻涕多自然耳咽管不容易通暢，搭飛機前服用醫師處方的藥物，有助於鼻咽管平衡喔。但寶寶有些藥物不見得適合，千萬不要自己隨便吃藥喔。

正在治療中耳炎的病人，一定要跟醫師討論適不適合搭飛機，不能勉強喔！像威力醫師遇到的寶寶耳朵流血其實並不常見，我研判其實寶寶在出國前可能就已經因感冒導致中耳不適，第一次飛機起飛時的哭鬧可能耳朵就已經發炎，出國期間又一直沒治療，回程飛機降落時已經發炎的耳朵才會受不了二次傷害而出血。

大家不用太擔心，只要能牢記威力醫師提醒的重點，一定能夠平平安安出門，健健康康回家喔！記得分享給要出國的朋友喔~

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

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