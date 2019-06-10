夏日更好瘦身！「5款消暑型」水上運動：1hr直燒700大卡

▲水上運動耗費的體力多，燃燒卡路力更快。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

夏天想運動？別只會困在冷氣房裡健身，許多有趣的戶外水上活動，反而更能夠燃燒卡路里！外媒《livestrong》就分別計算了5個「超燃脂」的夏日水上運動，個別燃燒的熱量為何，讓你從頭到腳都能邊玩邊瘦身。

1.划獨木舟

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不管是在海上、小島、湖畔、激流，划獨木舟消暑又刺激，是許多人夏天出遊必玩的水上活動，不管是單人划船、雙人划船，只要以每小時3公里的速度划船，透過滑槳旋轉軀幹，加上手臂出力，至少每小時可消耗283~510卡路里的熱量，還能鍛鍊上身核心及背部肌肉。

2.SUP立槳

近幾年才引進台灣的SUP立槳，踏上衝浪板、手持划槳站立滑水，可以訓練平衡感及核心肌群，特別是站立在搖晃的踏板上，雙腿要跟臀寬距離差不多、膝蓋微彎、背部挺直、目標直視，一個小時下來至少能燃燒358~644大卡！

▲近幾年台灣也引進SUP立槳水上運動。（圖／翻攝自pixabay）

3.游泳

游泳清涼又消暑，在水中會帶來浮力，減少對膝蓋的的負擔，對許多有膝蓋毛病或要被痛的人來說，也是相當適合的運動選擇。在游泳時記得要注意，眼睛要直視泳池底部，不要向前看，避免臀部和腿部下垂，就能遊得更有效率，一小時的輕中度自由式就能燃燒397~714大卡！

4.浮潛

別以為浮潛只是輕鬆自在的漂浮在水上，它就像所有水上運動一樣，需要運用全身肌肉前進、漂浮、控制方向，無論是手臂、腿或背部跟水面的阻力（特別是穿戴蛙鞋），就是燃燒卡路里好機會，每一小時可燃燒283~578大卡，記得避免在海上筋疲力竭，一開始別一下子踢太快。

▲浮潛可以欣賞珊瑚礁及水中魚類，每小時還可燃燒近600大卡。（圖／翻攝自pixabay）

5.衝浪

不必像專業衝浪人士那樣有花俏的技巧，依然可以在這項水上活動找到瘦身、鍛鍊的樂趣，當你趴在衝浪板上滑水，並試圖摸清楚海浪的流動，需要運用當四肢、腿、臀肌的平衡力，雙腳的膝蓋也要懂得吸收波浪的能量，讓身體平衡，這些功夫就能讓你一小時燒掉170~306大卡。