「不菸不酒」卻罹雙癌！她胸悶就醫驚：腸肺長瘤、3條動脈全阻塞

▲45歲患者因胸悶確診冠狀動脈阻塞，又陸續發現直腸癌及肺部腫瘤。（圖／非當事人／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名45歲黃媽媽不菸不酒，每天更將家務打理得整然有序，平時還會快走運動，常自豪是「女版鋼鐵人」，直到日前因胸悶赴醫檢查， 發現三條冠狀動脈全阻塞，經心導管手術打通後，又檢查出罹患直腸癌，醫師安排正子攝影檢查更發現肺部也有腫瘤 ，接連噩耗如雷轟頂，讓她不禁懊悔：「應定期健檢揪病灶！」

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳表示，黃媽媽自認還年輕，過去沒有定期健檢的習慣，最近因胸悶確診冠狀動脈阻塞，接受心導管治療後，決定認真檢視身體異狀，來到門診自述近半年來大便出血頻繁，經大腸鏡檢查，發現非痔瘡造成，而是腫瘤已佔據直腸圓周的一半。同時進ㄧ步檢查更發現連肺部也有癌細胞，因而不得不打起精神積極配合治療，讓她不敢再輕忽身體的小病灶。

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▲患者正子電腦斷層造影影像出現直腸腫瘤及肺部腫瘤。（圖／亞大醫院提供）

林敬淳指出，門診經常出現多癌症患者，起初因發現大便有血，進而揪出其他疾病，如另一位80歲伯伯，一開始因咳嗽赴胸腔內科檢查，懷疑是惡性腫瘤作祟，但他卻因故未回診追蹤，直到數月後發現大便有血再次就醫，確診為大腸癌，趕緊安排追蹤肺部的病灶，才發現也罹患肺腺癌，令伯伯悔不當初。

林敬淳指出，癌症屬於中老年人不可輕忽之疾病，有時甚至會同時出現兩種以上的癌症，除了年紀因素以外、致癌物質增加、職業因素危害等原因，都容易使多種癌症在體內並存，故當同時確診兩種癌症時，往往讓患者及家屬難以接受。

醫師提醒，雖然遺傳、生活習慣不佳等原因，是罹患大腸直腸癌的危險因子之ㄧ，但大多數其實都屬於無家族病史，亦無不良嗜好的民眾，因此建議50歲以上的民眾，應定期做大腸鏡檢查及其他健康檢查，才能及早發現及早治療