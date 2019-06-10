無聊當有趣！大人搞哭小孩「10句玩笑」兒科醫師聽了超爆氣

▲長輩們喜歡逗弄小孩子、惹哭還沾沾自喜。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

古時說，童言無忌，但在現代大人們有時候亂開的玩笑，可比小孩難堪多了！特別是陌生長輩，以為小孩子聽不懂，偏愛抓這點逗弄，把小孩逗哭還沾沾自喜，惹的小兒科醫師在FB上開炮，讓許多爸媽們看了感同身受，「這種人無聊當有趣，卻傷了孩子的心」。

小兒科醫師陳木榮在「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」粉絲團分享，自己帶女兒出門，常會遇到不認識的人常對她說「媽媽好漂亮喔，可是你長得好像爸爸！」，久而久之，女兒總覺得自己不漂亮，只要一聽到這句話，就會開始哭，結果對方緊接著說「羞羞臉，哪有人這麼愛哭的？」

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陳木榮指出，「平心靜氣來說，你說孩子長得像誰我一點都不介意，但是你知道我的孩子聽到這句話就會哭，你就偏偏每次都要講。」原本自己的女兒生性隨和，過去聽到別人說她像爸爸一點都不介意，結果現在只要聽到就會想哭。讓他心疼又爆氣「去你媽的我到底跟你很熟嗎？要不是我天生不愛跟人計較，我會直接跟你說：你長得跟你媽你爸一點都不像！」

▲長輩亂開的玩笑，往往會讓孩子信以為真，記在心中很久。（圖／柚子醫師的育兒診療室Dr.陳木榮醫師提供）

醫師更補充另外9個長輩愛跟孩子開的玩笑，家長聽了心有戚戚焉，讓人直翻白眼。

「怎麼都不叫？你是啞巴喔？」

你才啞巴咧！連我都不知道你是誰，我的小孩為什麼要叫你？

「把你的小雞雞剪掉好不好？」

你先讓我剪掉再說！

「爸爸跟媽媽離婚，你要跟爸爸還是跟媽媽？」

誰爸媽離婚？你還父母雙亡咧！

「如果你是男生就好了！」

是男生女生關你屁事？

「給我喝一口好不好？好小氣哦！」

你手上的珍珠奶茶為什麼不去給狗喝一口？

「肚子裡的弟弟生出來以後，媽媽就不會理你囉？」

所以你從小得不到母愛？

「媽媽把你丟掉好不好？」

我現在直接叫你滾！

「跟我回家好不好？」

拜託一下，你回你家就好！

「我把弟弟抱回家嘍？」

你一根手指都不准摸我的孩子！

遇過以上的對話嗎？醫師奉勸身邊的阿伯阿姨叔叔伯伯，無聊的話真的不要隨口對孩子說出來，孩子會把每件事情都當真，請身邊的人不要對孩子開無聊的玩笑。許多家長們也紛紛留言表示贊同，「如果大人不知道要說什麼，笑笑的打招呼就可以了，當個好榜樣，也不要動手動腳，尊重2字不分年紀，別以為小孩子都不會記得。」