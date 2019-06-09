ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

木頭男好難追？專家授「3招出擊」秒淪陷：零食分你=在撩你啦

ETtoday健康雲

 滑手機,低頭族,手機,傳訊息（圖／取自免費圖庫pexels）

▲心儀的對象是個木頭男，到底該怎麼出擊呢？（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導、影／播吧

天涯何處無芳草，偏偏愛上木頭男！丟球沒反應、太主動又怕會錯意，到底要怎麼要能讓對方知道自己的心意，又可以讓對方主動邀約呢？女孩們別緊張，兩性插畫家貝克書和卓苡瑄Jessie就要教各位苦主們，該怎麼攻略木頭男的心。

請繼續往下閱讀...

遇到心意的對象是木頭男，先別急！卓苡瑄說，一開始彼此之間有距離，首先讓對方慢慢習慣自己的存在，例如平常自己會帶零食吃，就會順手問木頭男和身邊的朋友要不要吃，一起分一分，如果他不喜歡A零食，隔天就再換B零食，常常這樣問，建立熟悉感。

接下來，就要開始增加自己的曝光度，陸續開始跟男生借東西或者叫對方幫忙一些小忙，例如幫忙印講義等等，讓他越來越習慣有妳在旁邊，最後就要祭出關鍵性的絕招，傳訊息跟對方說「我心情不好。」切記後面不要再多說什麼，而是試探木頭男如果對妳「哪怕有點意思」就會回傳：「怎麼了？」這個時候再適時說明自己的狀況即可。

▲▼愛情,男人,傳訊,滑手機。（圖／翻攝自pxhere）

▲木頭男主動邀約後，覺得自己踏出很大的一步，希望對方也能給回饋。（圖／翻攝自pxhere）

如果對方已經約你出去一次了，約會完表示「很開心跟妳約會啦~」，但過了3~4天都沒有傳訊息，又該怎麼辦？Jessie說，她會看對方這樣突然冷掉，回想自己在那次約會是不是有做錯什麼事？說錯什麼？但也有可能是木頭男本身的害羞性格，會覺得自己「都已經主動約了」，也希望對方能夠回饋、多示好一點。

這個時候也要注意！如果你擔心自己突然傳訊息太突然，Jessie也傳授一招超萬用的方法，就是隨便丟一張餐廳照或室內照，搭配「某某某你幫我訂這個餐廳，下次要辦同學會」等字眼，假裝自己傳錯群組，讓彼此有機會再順著聊天下去。靠著接近木頭男3部曲，搭配約會後主動搭聊，就有機會讓堅硬的木頭，有機會為妳開花囉！

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

關鍵字： 愛情健康 男女交往 兩性關係 木頭男 貝克書 卓苡瑄Jessie
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

芒果比鳳梨強2倍！超強「抗癌多酚」曝　專家4招挑好芒果

粽子非人人可吃！醫警告「6族群」母湯貪：蝦米、蛋黃磷超高

幼童「趴睡」喪命！到院無呼吸心跳...醫「狂抽奶水」急救

北部粽「油炒」熱量高！甜粽太Q有鬼　醫：5族群要當心

粽子2顆熱量＞滷雞腿+飯+秋刀魚！專家4招「防爆油、血管堵塞」

愛吃辣易長痔瘡！9個高危險族群小心「肛門炸血、掉肉塊」

「忘記吃藥」該立即補吃嗎？6藥品「正確補救」時間點曝

擦防曬＋粉底「臉會起屑」？專家曝「2原因」：化妝品打架啦

個性合到爆！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3曝光　你們上榜了沒？

木頭男好難追？專家授「3招出擊」秒淪陷：零食分你=在撩你啦

讀者迴響

回到最上面