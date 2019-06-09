木頭男好難追？專家授「3招出擊」秒淪陷：零食分你=在撩你啦

▲心儀的對象是個木頭男，到底該怎麼出擊呢？（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導、影／播吧

天涯何處無芳草，偏偏愛上木頭男！丟球沒反應、太主動又怕會錯意，到底要怎麼要能讓對方知道自己的心意，又可以讓對方主動邀約呢？女孩們別緊張，兩性插畫家貝克書和卓苡瑄Jessie就要教各位苦主們，該怎麼攻略木頭男的心。

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遇到心意的對象是木頭男，先別急！卓苡瑄說，一開始彼此之間有距離， 首先讓對方慢慢習慣自己的存在 ，例如平常自己會帶零食吃，就會順手問木頭男和身邊的朋友要不要吃，一起分一分，如果他不喜歡A零食，隔天就再換B零食，常常這樣問，建立熟悉感。

接下來， 就要開始增加自己的曝光度 ，陸續開始跟男生借東西或者叫對方幫忙一些小忙，例如幫忙印講義等等，讓他越來越習慣有妳在旁邊， 最後就要祭出關鍵性的絕招 ，傳訊息跟對方說「我心情不好。」切記後面不要再多說什麼，而是試探木頭男如果對妳「哪怕有點意思」就會回傳：「怎麼了？」這個時候再適時說明自己的狀況即可。

▲木頭男主動邀約後，覺得自己踏出很大的一步，希望對方也能給回饋。（圖／翻攝自pxhere）

如果對方已經約你出去一次了，約會完表示「很開心跟妳約會啦~」，但過了3~4天都沒有傳訊息，又該怎麼辦？Jessie說，她會看對方這樣突然冷掉，回想自己在那次約會是不是有做錯什麼事？說錯什麼？但也有可能是木頭男本身的害羞性格，會覺得自己「都已經主動約了」，也希望對方能夠回饋、多示好一點。

這個時候也要注意！如果你擔心自己突然傳訊息太突然，Jessie也傳授一招超萬用的方法，就是隨便丟一張餐廳照或室內照，搭配「某某某你幫我訂這個餐廳，下次要辦同學會」等字眼，假裝自己傳錯群組，讓彼此有機會再順著聊天下去。靠著接近木頭男3部曲，搭配約會後主動搭聊，就有機會讓堅硬的木頭，有機會為妳開花囉！