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吃錯老更快！破解「三高肥胖」殺手：飯砍半吃、別碰沙拉油

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▲吃飯。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲年紀長的人減少主餐中的澱粉，採取低醣飲食法。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／余詔儒

年紀逐漸變大後會很明顯的發現自己的代謝力變得很差，體重逐年的增加，讓許多女性也有不少的困擾，可怕的是還伴隨著三高問題，高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病，研究也逐漸發現，吃太多過度加工的高糖食物，不僅導致肥胖也會引發許多疾病。

部份醫生專業人士及養生人士也開始提倡低醣飲食法，避免蛋糕、甜點、零食、餅乾等，原本吃一碗飯或麵改成吃半碗，或主餐中吃了地瓜、芋頭、馬鈴薯，就減少飯量，避免澱粉類過多，晚餐以蛋白質、蔬菜及水果為主。

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很多人認為油脂是不好的，但其實也是有好油的！日常生活中比較容易吃到ω-6不飽和脂肪酸，例如外食者常吃到大豆沙拉油，若是ω-6不飽和脂肪酸吃太多，身體容易產生發炎反應。這時可多增加ω-9不飽和脂肪酸（橄欖油、苦茶油、酪梨油）及ω-3不飽和脂肪酸（魚油、亞麻仁籽油、紫蘇油、奇亞籽），讓身體獲得均衡營養。提早保養及調整飲食習慣，掌握均衡攝取及搭配原則，吃對食物，凍齡有術！

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多營養資訊可參考健康食彩粉絲專頁，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。

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關鍵字： 飲食健康 沙拉油 余詔儒 低醣飲食
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