戴墨鏡可防頭痛！夏日殺手「高溫+脫水+強光」醫教4招破解

▲夏天戴太陽眼鏡可降低眼睛對光的敏感，降低誘發頭痛的機會。（圖／取自pixabay）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

進入六月後，不管是下雨或是出太陽，天氣都一樣悶熱，每天出門都覺得好像在洗三溫暖。最近有很多偏頭痛的病友詢問我，為什麼每次天氣熱的時候，就很容易偏頭痛，是什麼原因啊？

偏頭痛大部份發生的原因都是因為體質的關係，再加上環境的誘發因子，而其中「天氣」這個因素，是比較常被提起的。雖然目前沒有研究明確指出引發夏日偏頭痛的原因，但有可能和以下三種因素有關。

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1.太陽照射的強光：強烈的陽光和反射的閃光可能會誘發偏頭痛。

2.大氣壓力的改變：由於偏頭痛患者的交感神經系統對氣壓波動比較敏感，因此只要當氣壓有變化，就可能引發偏頭痛。

3.高溫潮濕，導致脫水：在大量出汗時，體內會流失大量的鈉，當鈉降低到一定程度時，也可能會誘發偏頭痛。

接下來我也提供四個比較常見的方法，讓大家可以對抗夏日偏頭痛。

1.戴太陽眼鏡：沒錯！戴太陽眼鏡不只可以耍帥而已，同時也可以降低眼睛對光的敏感性，減少誘發偏頭痛的因素。

2.避免在太陽下直接曝曬超過半小時：如果在太陽底下曬太久，會導致血管擴張和體內水分流失，都有可能會引發頭痛。除了避免在太陽底下待太久，適當補充水分，避免脫水也是很重要的！

3.避免快速進出冷氣房：從炎熱的室外突然走進冷強很強的室內，會讓神經敏感而誘發頭痛。我會建議大家進入冷氣房時，可以先在冷氣比較不強的地方，像是走道或樓梯間待一下下，或者可以多穿一件薄外套或披肩再進入室內。

4.維持正常作息：夏天白晝時間較長，加上天氣悶熱，許多人都是夜夜難眠。睡眠不足，也是誘發偏頭痛的原因之一，因此夏天要更注意維持正常作息，避免熬夜。

在炎熱的夏天，大家出門玩樂之餘，不妨試試以上四個小方法喔！

※更多頭痛資訊請見《林志豪醫師腦神經教室》。