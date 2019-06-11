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胖子容易憂鬱！吃得肥肥「罹10種病」風險暴增X倍…還敢亂吃？

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點評:欸～該減肥了吧？
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▲▼胖,體重,熱量,脂肪。（圖／免費圖庫pakutaso、pixels）
▲自覺吃得胖胖得很可愛？小心這些病找上你。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

圖、文／健談

肥胖是萬病的根源！根據國民健康署資料指出，肥胖將可能增加糖尿病、心血管疾病等慢性病罹患風險，也是造成胃食道逆流、憂鬱症與不孕症的元兇之一！提醒國人，維持正常的體重對健康促進來說至關重要，最好養成均衡飲食與規律運動的習慣，才能遠離疾病風險。

胖子「罹這10種病」風險暴增X倍！（圖／健談授權提供）
▲肥胖不只增加罹癌機率，染上這些病的風險也倍增。（圖／健談授權提供）

肥胖是敗壞健康的常見原因，肥胖可能會大幅增加罹病風險，包括：

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1. 第二型糖尿病
脂肪堆積在胰臟會導致胰島素分泌異常，脂肪若是堆積在肌肉處也可能會使胰島素無法正常作用，因此，肥胖者發生第二型糖尿病的風險是一般人的6至12倍之多。

2.代謝症候群
代謝症候群與腦血管病變、血管疾病、糖尿病與腎臟病息息相關，而肥胖者發生代謝症候群的風險是一般人的4至10倍。

3.心血管疾病
肥胖的人發生中風、心衰竭、心肌梗塞等心血管疾病的風險是一般人的1至2倍，同時也會增加罹患高血壓的可能。

4.退化性關節炎
體重過重會增加關節的負擔，提高退化性關節炎的發生風險，是一般人的3至5倍。

5.睡眠呼吸中止症
肥胖會增加睡眠呼吸中止症的發生率，發生風險為一般正常人的6倍之多。

6.憂鬱症
肥胖是憂鬱症的危險因子之一，相較於體重正常者，肥胖者發生憂鬱症的風險高出1至2倍。

7.非酒精性脂肪肝
非酒精性脂肪肝事最常見的肝臟疾病之一，而肥胖會增加3至4倍的發生風險。

8.不孕症
肥胖不僅會影響自然懷孕率，同時也會影響人工生殖成功率以及孕期的不良反應！國健署指出，過重與肥胖都可能增加不孕的可能性，罹患不孕症風險為體重正常者的1至2倍。

9.胃食道逆流
體重增加會導致內分泌異常、腹壓增加的可能性，也會增加胃食道逆流的發生率。

10.特定癌症
肥胖是眾多癌症的危險因子之一，亦有研究證實肥胖與食道腺癌、胰臟癌、甲狀腺癌、大腸直腸癌、腎臟癌、膽囊癌、子宮內膜癌、停經後乳癌、多發性骨髓瘤等發生率，且恐高出1至2倍之多。

資料來源：國民健康署
本文經授權轉自：健談

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

關鍵字： 健康百科 肥胖 胖子 癌症 健談 國民健康署
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