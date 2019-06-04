汽修員長期「焊接」照強光　慘罹白內障「視力僅剩0.3」

▲不少工作需要進行焊接，工作者長期在高溫強光的照射下，容易引發眼睛問題。（圖／記者趙于婷攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名從事汽車維修的顏先生，必須經常使用乙炔桿接鈑金，因長期處於高溫強光的工作環境下，近年來常感到眼睛乾澀、不時流淚，平日開車等待紅綠燈時，眼前常出現重重疊影，夜間路標模糊看不清。就醫檢查才發現原來雙眼都已有白內障，視力更只剩0.3！

眼科醫師林丕容指出，白內障是自然老化現象，每個人幾乎都會有的眼疾，但因顏先生長時間強光的照射加速水晶體老化，使得52歲就確診罹患白內障，白內障初期會感到視力模糊、單眼看東西有雙重影像、對色彩的敏感度降低、畏光，晚上看路燈等光源時，出現光暈等情況。

請繼續往下閱讀...

過去白內障是治盲手術，以「看得見」為主，但現在醫療科技日新月異，且中老年民眾要求更精緻、更方便的術後生活，除了看得見，還要看得舒適，更要有好的遠、中、近視力品質，不要術後還要再戴著眼鏡。

▲醫師提醒，接受治療眼睛問題獲得改善後，仍需維持每半年定期檢查一次。（圖／醫師提供）



林丕容說，經詳細評估後，瞭解顏先生術後仍需繼續工作照顧家庭，又有夜間開車的需求，因此建議使用新一代多焦點人工水晶體，改善傳統多焦人工水晶體夜間眩光及光暈問題，不僅有助提升術後夜間視力品質，同時也可降低二次白內障的機率。

林鴻源醫師也提到，人工水晶體的種類愈來愈多，功能也從單焦、雙焦、三焦到多焦點等，但患者仍需經由醫師詳細檢查評估，並溝通生活所需，選擇最適合的人工水晶體，才是正確的治療方式。

另外，醫師也呼籲，老花與白內障是年長者不可避免的眼疾困擾，也因視物模糊容易造成長者跌倒、骨折等風險，當白內障影響到日常生活時，就應及早治療，拖延的時間越長，越可能增加手術風險，甚至造成青光眼及失明的後果，另外，在接受治療眼睛問題獲得改善後，仍需維持每半年定期檢查一次，做到及早預防，才是保護眼睛的不二法門。